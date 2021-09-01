Số ca tử vong do COVID-19 ở TP.HCM bất ngờ tăng vụt sau 1 tuần giảm rõ rệt

Xã hội 01/09/2021 09:22

Tỷ lệ tử vong tại TP.HCM có sự gia tăng so với tuần trước nhưng Phó Giám đốc Sở Y tế nhận định tuần tới tỷ lệ này sẽ giảm và ngành y tế đang nỗ lực hết mình để đạt mục tiêu này.

Theo thông tin của Vietnamnet, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM cho biết số ca tử vong lại tăng sau 1 tuần giảm rõ rệt. Cụ thể, ngày 22/8 có 340 ca tử vong, sau đó liên tục giảm đến ngày 29/8 chỉ còn 245 ca. Tuy nhiên, đến ngày 30/8, số tử vong lại tăng lên 335 ca.

Chia sẻ về điều này, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhìn nhận, tính từ 1/1 đến nay, thành phố có 9.204 ca tử vong. Nếu tính trên số lượng 158.260 ca bệnh đang điều trị tại bệnh viện thì tỉ lệ tử vong khi điều trị tại bệnh viện là 5,8%. Nếu tính trên tổng số toàn bộ F0 (158.260 ca điều trị tại bệnh viện và 59.093 F0 điều trị tại nhà) thì tỉ lệ tử vong khoảng 4,2%. Còn tại các bệnh viện, tỉ lệ tử vong ở tầng 2 là 4,4%, trong khi đó tỉ lệ tử vong ở tầng 3 là 32%.

Phó Giám đốc Sở Y tế giải thích thêm, số ca tử vong có sự dao động, tăng hơn so với những ngày trước bởi khi có trường hợp dương tính thì sẽ có độ trễ. Thông thường, 80% người mắc bệnh tới ngày thứ 5, thứ 6 sẽ tự thuyên giảm và tự khỏi. Tuy nhiên, có những bệnh nhân từ ngày thứ 7 đến thứ 10 trở đi sẽ có chuyển biến nặng, đặc biệt là tổn thương ở đường hô hấp, trong đó sẽ có trường hợp rất nặng mà không thể chữa được. 

Do đó, ông Châu nhận định, trong một vài ngày tới, thậm chí là cả tuần tới số lượng tử vong mới có thể giảm đi.

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Biểu đồ về số liệu ca tử vong của TP.HCM cho thấy ngày 30/8 số ca tử vong bất ngờ tăng cao - Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin của Tiền Phong, các bệnh viện trên địa bàn hiện đang điều trị cho gần 41.000 bệnh nhân, trong đó có 2.463 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.752 bệnh nhân nặng đang thở máy và 18 bệnh nhân can thiệp ECMO. 

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngoài nỗ lực tăng cường khả năng đáp ứng thu dung, điều trị F0 ngoài cộng đồng và trong các bệnh viện thành phố đang tiếp tục đẩy nhanh chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm, tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Riêng chiến dịch tiêm vắc-xin, thành phố đặt mục tiêu từ nay đến giữa tháng 9 cơ bản hoàn thành tiêm vắc-xin cho người từ 18 tuổi trở lên trong tổng số 7.208.800 người đang sinh sống trên địa bàn TPHCM. Trong đó tiêm mũi thứ 1 cho khoảng 680.000 người để đạt được tỷ lệ 90% nhóm đối tượng trong tuổi tiêm chủng. Tiêm nhắc mũi 2 cho những người đã tiêm mũi thứ nhất đủ thời gian theo từng loại vắc-xin đã tiêm.

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