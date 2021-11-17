CHÍNH THỨC: Xe ôm công nghệ ở TP.HCM được hoạt động trở lại, tài xế phải chích ít nhất 1 mũi vắc xin hoặc F0 đã khỏi bệnh

Xã hội 17/11/2021 22:00

Xe ôm công nghệ được hoạt động trở lại với điều kiện không quá 50% số chuyến ở từng đơn vị.

Thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM (GTVT) vừa phát đi công văn khẩn về việc tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn trong điều kiện dịch TP.HCM ở cấp độ 2 áp dụng kể từ 17/11 cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, xe ôm công nghệ được hoạt động tối đa không quá 50% số xe của mỗi hãng. Tài xế đáp ứng điều kiện là đã tiêm ít nhất 1 liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và phải tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch 5K. Trường hợp xe giao hàng thì phải tuân thủ quy trình giao nhận hàng để đảm bảo phòng chống dịch. 

Riêng xe ôm truyền thống tiếp tục dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Xe taxi, xe khách tuyến cố định và xe trung chuyển, xe hợp đồng, xe vận chuyển công nhân và chuyên gia, xe du lịch (bao gồm tuyến du lịch triển khai thí điểm từ TP đến TP Vũng Tàu và ngược lại) được phép hoạt động khi đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch. Đồng thời, phù hợp với phương án tổ chức hoạt động vận tải của địa phương nơi đến. 

Xe buýt thực hiện theo kế hoạch do Sở Giao thông vận tải công bố. Đối với đường sắt, đường hàng không hoạt động theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Còn các loại hình vận tải đường thủy được hoạt động khi đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch.

CHÍNH THỨC: Xe ôm công nghệ ở TP.HCM được hoạt động trở lại, tài xế phải chích ít nhất 1 mũi vắc xin hoặc F0 đã khỏi bệnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Trước đó trao đổi với Tuổi Trẻ Online, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ xe ôm công nghệ cho biết sẽ căn cứ vào hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải TP để bố trí số lượng tài xế hoạt động. Tài xế phải đảm bảo các điều kiện yêu cầu mới được hoạt động. Hành khách khi lên xe được yêu cầu thực hiện 5K và khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo Zing, từ ngày 1/10, TP.HCM từng bước mở cửa trở lại theo Chỉ thị 18 sau 4 tháng kéo dài giãn cách xã hội.

Theo lộ trình mới, thành phố cho phép xe buýt hoạt động trở lại với 4 tuyến đầu tiên ở huyện Cần Giờ. Taxi, xe du lịch đã được chạy nhưng không vượt quá 20-30% số xe ở từng đơn vị. Ôtô dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ hoạt động không quá 10% số xe của doanh nghiệp. Xe khách liên tỉnh cũng mở lại theo nguyên tắc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

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