SỐC: Bà Phương Hằng chốt kèo 'ADN' với Vy Oanh, hé lộ có 'người giấu tên' tố nữ ca sĩ nợ nần 'ngập đầu', sắp phơi bày một 'bí mật động trời'

Trong livestream, bà Phương Hằng tuyên bố sẵn sàng xét nghiệm ADN cho con trai và chồng mình, đúng như lời thách thức trước đó của giọng ca Đồng Xanh. Tuy nhiên, nữ CEO cũng yêu cầu Vy Oanh xét nghiệm ADN cho con với một số người đàn ông và đưa ra giấy khai sinh của con để chứng minh không đẻ thuê.

Đến hẹn lại lên, chiều ngày 11/11, nữ đại gia Bình Dương trở lại sóng livestream và tiếp tục gọi tên Vy Oanh - người có mối hiềm khích lớn với bà suốt thời gian qua.

Nếu thử ra đúng con trai tôi là con của anh Dũng thì cô đi trong một nốt nhạc, vì cô bôi nhọ vợ chồng tôi trước công chúng.

Bà chủ Đại Nam gay gắt: "Tôi yêu cầu phải xét nghiệm ADN cho con và đưa giấy khai sinh ra. Cô còn bảo là tôi phải thử ADN cho con tôi. OK, tôi với anh Dũng và con tôi sẽ đi thử ADN.

Còn Vy Oanh nói rằng không đẻ thuê, không có lấy chồng người ta, thì đưa khai sinh con ra và phải đi thử ADN. Vy Oanh chơi luật tôi sẽ chơi luật với Vy Oanh".

Bà Phương Hằng trong buổi livestream chiều 11/11 - Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý hơn, nữ CEO còn tiết lộ câu chuyện Vy Oanh đang thiếu nợ 30.000 USD khi mua hột xoàn tại tiệm H.H, ở tiểu bang Massachusetts, Mỹ.

Theo đó, bà Phương Hằng tiết lộ, một người giấu tên đã gửi "tâm thư" cho nữ đại gia, cho biết Vy Oanh đang thiếu chị gái của mình số tiền 30.000 USD, đồng thời tiết lộ nữ ca sĩ hứa hẹn sẽ trả số tiền này sau 2 ngày nữa (tức ngày 13/11).

Điều khiến CĐM sốc chính là "người bí ẩn" này tiết lộ với bà Hằng rằng sẽ livestream bóc trần những bí mật về ca sĩ Vy Oanh.

Vào sáng cùng ngày, nữ CEO cho hay đã ấn định thứ Tư tuần sau (tức 17/11/2021) đến "thăm hỏi" nữ ca sĩ. Trước đó, chiều ngày 10/11, trên MXH bất ngờ xuất hiện hình ảnh được cho là bà Phương Hằng đến làm việc tại cơ quan công an sau thông báo khởi kiện giọng ca Đồng Xanh vì "đánh phá" quỹ từ thiện Hằng Hữu và cá nhân, gia đình nữ CEO.

Cuộc chiến của 2 người phụ nữ gây náo loạn MXH - Ảnh minh họa: Internet

Không rõ chuyến "đi thăm" sắp tới của bà chủ Đại Nam có phải ra về tay trắng như lần ghé Tịnh thất Bồng Lai nữa hay không, song CĐM vô cùng xôn xao và bàn tán không ngừng, nhiều người còn khẳng định "tới công chuyện" bởi chắc chắn những buổi "trò chuyện" với Vy Oanh sắp tới không đơn thuần là "ăn bánh, uống trà" nhẹ nhàng.