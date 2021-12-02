Đang cách ly tại nhà bỗng nghe tiếng gõ cửa, cô gái F0 nhận được điều bất ngờ từ hàng xóm

Câu chuyện nhỏ có một chút nước mắt và tủi thân của cô gái khi đã từng nghĩ là mình bị kỳ thị vì nhiễm bệnh COVID-19. Cũng có cả sự ấm áp, đầy tình người và sự ngọt ngào của người hàng xóm, khiến cộng đồng mạng vô cùng cảm động.

Trong khoảng thời gian dịch bệnh căng thẳng, TP.HCM đã áp dụng phương án để các F0 - bệnh nhân nhiễm virus SARS-coV-2 - có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng được điều trị tại nhà. Việc này đã giúp giảm tải rất nhiều gánh nặng lên hệ thống y tế của vùng tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa: Internet

Các bệnh nhân vẫn được ở trong không gian quen thuộc, được hưởng sự chăm sóc của gia đình, tâm lý cũng có phần thoải mái. Nhưng cũng có những người, việc nhiễm bệnh khiến họ căng thẳng, đặc biệt là nỗi lo âu bị kỳ thị từ những người xung quanh.

Một cô gái mới đây đã thu hút được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng khi chia sẻ câu chuyện của mình khi đang điều trị Covid-19 tại nhà.

Hình ảnh cảm động được cô gái chia sẻ trên MXH - Ảnh: Internet

"Mình đang là F0 và ở nhà một mình. Chạnh lòng vì bị kỳ thị, hắt hủi cũng nhiều. Mà ấm lòng vì được quan tâm cũng rất rất nhiều.

Như sáng nay, mình đang ngồi thì có tiếng gõ cửa, 1 tờ giấy nhét qua khe cửa. Mở cửa ra, mình thấy treo sẵn hộp bánh tiramisu. Đọc xong mình muốn hết cả bệnh vì sự đáng yêu của chị hàng xóm này đây.

Cảm ơn Sài Gòn vì còn thật nhiều những trái tim ấm áp như này trong những ngày một mình với Cô Vy". Chỉ một lời hứa: "Cần gì giúp đỡ có thể nhắn tin hoặc gọi điện thoại" đã đủ để cô ấy hiểu, mình cách ly một mình, nhưng không đơn độc.

Dân mạng khen cô hàng xóm tinh tế hết lời và cũng gửi lời chúc sức khỏe đến F0 đang điều trị tại nhà. Nhiều người cũng động viên, đôi khi sự "xa lánh", có chút né tránh của người khác với những người nhiễm virus không hẳn là kỳ thị, mà chỉ là họ cũng lo lắng cho an nguy của bản thân và gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-cach-ly-tai-nha-bong-nghe-tieng-go-cua-co-gai-f0-nhan-duoc-dieu-bat-ngo-tu-hang-xom-439499.html