Người đàn ông 'bí ẩn' kéo lê chiếc võng không ai nằm trên đường lớn, biết được nguyên nhân khiến CĐM xót xa

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông "kỳ lạ" kéo lê chiếc vòng trên đường. Người quay lại cảnh tượng này tiết lộ sự thật đau lòng.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông với hành động kỳ lạ ngay giữa phố khiến nhiều người xôn xao. Cụ thể, người này mặc trang phục màu đen, trùm kín đầu kéo lê chiếc võng trên khắp nẻo đường. Trong clip, người ta còn thấy có một chiếc gối ôm lớn nằm trên vòng, đầu võng mắc tấm khăn vàng. Tay người đàn ông cầm một cái bình giống bình xịt tưới cây. Khi anh ngước lên nhìn vào camera, ánh mắt anh thất thần và vô hồn.

Hình ảnh người đàn ông 'bí ẩn' - Ảnh: Chụp màn hình

Theo Pháp luật và Bạn đọc, người quay và đăng tải đoạn clip đã tiết lộ sự thật về người đàn ông "bí ẩn" khiến ai cũng xót xa. Theo đó, vợ con người đàn ông đều đã mất trong đại dịch Covid-19, anh vì quá đau lòng nên trở nên ngây dại như hiện nay.

Một số người cũng cung cấp thêm thông tin, người đàn ông này là người Quảng Ngãi. Nhiều người đã gặp anh vác võng theo người, đi lang thang như thế mấy ngày nay. Có người tin rằng, chiếc võng và gối ôm kia là di vật của vợ con anh, nơi họ vẫn nằm khi còn sống.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng. Ai nấy đều xót thương cho cảnh ngộ của người đàn ông. Đồng thời, netizen cũng hy vọng anh sớm vượt qua nỗi đau, ổn định tâm trí để người ra đi được thanh thản.

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