Bà Phương Hằng chỉ trích Thương Tín 'đang ăn mày tình cảm của công chúng', nói rõ 'điều không thuyết phục' trong số tiền 800 triệu được hỗ trợ

Mới đây, trong buổi phát sóng trực tiếp ngày 30/11, bà chủ Đại Nam đã tiếp tục bàn về chuyện của nghệ sĩ Thương Tín . Mở đầu câu chuyện, bà Hằng nói rõ quan điểm: "Chúng ta giúp cái ngặt chứ không giúp cái nghèo, nếu không chúng ta sẽ bị lợi dụng". Nữ đại gia thẳng thắn chỉ trích nghệ sĩ Thương Tín đã được hỗ trợ 800 triệu đồng như chi tiêu chưa hợp lý nên đến bây giờ lại "đi ăn mày tình cảm của công chúng".

Thời gian vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã là cái tên không mấy xa lạ với cộng đồng mạng. Từ chuyện tiền bạc cá nhân với một vị "thần y", nữ đại gia này đã lên tiếng thẳng thừng về những vấn đề đang nóng của xã hội như nghệ sĩ làm từ thiện hay gần đây nhất là ồn ào với Tịnh Thất Bồng Lai. Những buổi livestream của bà Hằng đều nhận về sự quan tâm của đông đảo dư luận và liên tiếp phá kỷ lục người xem.

Chúng ta không thể để ông ấy lợi dụng mình bởi ông còn vợ và con... người ta chỉ nhận của người khác khi cái ngặt, còn cái nghèo thì mình phải cố mà vượt qua.

"Tôi thấy rõ ràng trong chuyện của ông Thương Tín này được giúp 800 triệu đồng theo như truyền thông và các Youtuber đưa tin... 800 triệu đồng nói thật với quý vị ông ấy có thể sống 5 năm. Đằng này ông ấy đi mua đất, đi mua bảo hiểm rồi bây giờ ông ấy đi ăn mày tình cảm của công chúng. Đây là 1 loại lợi dụng, thiếu lòng tự trọng.

800 triệu không phải số nhỏ, ông ấy nói ông ấy đi mua đất, mua bảo hiểm cho con. Xin lỗi, nói như thế không thuyết phục. Cho nên chúng ta thương thì hãy từ bi cho có trí tuệ chứ đừng từ bi một cách mù quáng" - bà Hằng nói trong livestream.

Nghệ sĩ Thương Tín - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, bà cũng cho biết nam nghệ sĩ phải có trách nhiệm với vợ con. Trong trường hợp ông ấy không có khả năng thì chính người vợ phải tự làm để nuôi bản thân và con nhỏ thay vì trông chờ vào tiền quyên góp.

"Bổn phận của chúng ta không phải là nuôi ông ấy và vợ con ông ấy. Vì đây vốn là trách nhiệm của ông ấy, còn nếu ông ấy không có trách nhiệm đó thì vợ ông phải làm để tự nuôi bản thân và nuôi con chứ không phải đi quyên góp đầu này đầu kia để ăn mày cộng đồng" - bà Hằng nói thêm.

Qua đó, bà Hằng cũng bày tỏ quan điểm rằng tiền bạc làm ra rất cực khổ, nếu được cho đúng người, đúng chỗ thì "giá trị vô cùng" nếu không sẽ rất dễ bị kẻ khác lợi dụng, dẫn dắt.

Liên quan đến nghệ sĩ Thương Tín, theo Người Lao Động, khoảng 8 tháng trước, diễn viên Thương Tín từng phải nhập viện vì bị đột quỵ với hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Sau đó, ông đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của đồng nghiệp, bạn bè, các nhà hảo tâm... để có cuộc sống ổn định hơn.

Gai đình của nam nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Cụ thể, ông được nhiều nhà hảo tâm và các nghệ sĩ đã chung tay chuyển tiền hỗ trợ hơn 400 triệu đồng. Trong đó, diễn viên Thương Tín cầm 100 triệu đồng để trang trải còn 300 triệu đồng dùng vào việc mua bảo hiểm cho con gái. Ngoài ra, vợ ông còn nhận được hỗ trợ 400 triệu đồng ủng hộ vào tài khoản. Một nhà hảo tâm còn tặng ông cả chiếc ôtô cũ trị giá 400 triệu đồng.

Như vậy, khoảng 8 tháng trước, diễn viên Thương Tín đã từng được giúp đỡ 800 triệu đồng và một chiếc xe hơi. Hiện nay, ông lại rơi vào bế tắc khi vợ bỏ đi, nhiễm Covid-19 và sống trong nhà trọ thiếu thốn. Được biết, sau khi lên tiếng lần 2, Thương Tín đã nhận được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân.