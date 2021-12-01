Bà Phương Hằng chỉ trích Thương Tín 'đang ăn mày tình cảm của công chúng', nói rõ 'điều không thuyết phục' trong số tiền 800 triệu được hỗ trợ

Xã hội 01/12/2021 08:05

Trong buổi livestream mới nhất ngày 30/11, bà Nguyễn Phương Hằng đã nêu lên những quan điểm của mình về những ồn ào của nghệ sĩ Thương Tín những ngày qua.

Thời gian vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã là cái tên không mấy xa lạ với cộng đồng mạng. Từ chuyện tiền bạc cá nhân với một vị "thần y", nữ đại gia này đã lên tiếng thẳng thừng về những vấn đề đang nóng của xã hội như nghệ sĩ làm từ thiện hay gần đây nhất là ồn ào với Tịnh Thất Bồng Lai. Những buổi livestream của bà Hằng đều nhận về sự quan tâm của đông đảo dư luận và liên tiếp phá kỷ lục người xem.

Mới đây, trong buổi phát sóng trực tiếp ngày 30/11, bà chủ Đại Nam đã tiếp tục bàn về chuyện của nghệ sĩ Thương Tín. Mở đầu câu chuyện, bà Hằng nói rõ quan điểm: "Chúng ta giúp cái ngặt chứ không giúp cái nghèo, nếu không chúng ta sẽ bị lợi dụng". Nữ đại gia thẳng thắn chỉ trích nghệ sĩ Thương Tín đã được hỗ trợ 800 triệu đồng như chi tiêu chưa hợp lý nên đến bây giờ lại "đi ăn mày tình cảm của công chúng".

nguyen phuong hang 1
Bà Phương Hằng trong livestream ngày 30/11 - Ảnh: Chụp màn hình

"Tôi thấy rõ ràng trong chuyện của ông Thương Tín này được giúp 800 triệu đồng theo như truyền thông và các Youtuber đưa tin... 800 triệu đồng nói thật với quý vị ông ấy có thể sống 5 năm. Đằng này ông ấy đi mua đất, đi mua bảo hiểm rồi bây giờ ông ấy đi ăn mày tình cảm của công chúng. Đây là 1 loại lợi dụng, thiếu lòng tự trọng.

Chúng ta không thể để ông ấy lợi dụng mình bởi ông còn vợ và con... người ta chỉ nhận của người khác khi cái ngặt, còn cái nghèo thì mình phải cố mà vượt qua.

800 triệu không phải số nhỏ, ông ấy nói ông ấy đi mua đất, mua bảo hiểm cho con. Xin lỗi, nói như thế không thuyết phục. Cho nên chúng ta thương thì hãy từ bi cho có trí tuệ chứ đừng từ bi một cách mù quáng" - bà Hằng nói trong livestream.

 

nguyen phuong hang 2
 Nghệ sĩ Thương Tín - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, bà cũng cho biết nam nghệ sĩ phải có trách nhiệm với vợ con. Trong trường hợp ông ấy không có khả năng thì chính người vợ phải tự làm để nuôi bản thân và con nhỏ thay vì trông chờ vào tiền quyên góp.

"Bổn phận của chúng ta không phải là nuôi ông ấy và vợ con ông ấy. Vì đây vốn là trách nhiệm của ông ấy, còn nếu ông ấy không có trách nhiệm đó thì vợ ông phải làm để tự nuôi bản thân và nuôi con chứ không phải đi quyên góp đầu này đầu kia để ăn mày cộng đồng" - bà Hằng nói thêm.

Qua đó, bà Hằng cũng bày tỏ quan điểm rằng tiền bạc làm ra rất cực khổ, nếu được cho đúng người, đúng chỗ thì "giá trị vô cùng" nếu không sẽ rất dễ bị kẻ khác lợi dụng, dẫn dắt.

Liên quan đến nghệ sĩ Thương Tín, theo Người Lao Động, khoảng 8 tháng trước, diễn viên Thương Tín từng phải nhập viện vì bị đột quỵ với hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Sau đó, ông đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của đồng nghiệp, bạn bè, các nhà hảo tâm... để có cuộc sống ổn định hơn.

nguyen phuong hang 3
Gai đình của nam nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Cụ thể, ông được nhiều nhà hảo tâm và các nghệ sĩ đã chung tay chuyển tiền hỗ trợ hơn 400 triệu đồng. Trong đó, diễn viên Thương Tín cầm 100 triệu đồng để trang trải còn 300 triệu đồng dùng vào việc mua bảo hiểm cho con gái. Ngoài ra, vợ ông còn nhận được hỗ trợ 400 triệu đồng ủng hộ vào tài khoản. Một nhà hảo tâm còn tặng ông cả chiếc ôtô cũ trị giá 400 triệu đồng.

Như vậy, khoảng 8 tháng trước, diễn viên Thương Tín đã từng được giúp đỡ 800 triệu đồng và một chiếc xe hơi. Hiện nay, ông lại rơi vào bế tắc khi vợ bỏ đi, nhiễm Covid-19 và sống trong nhà trọ thiếu thốn. Được biết, sau khi lên tiếng lần 2, Thương Tín đã nhận được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân.

Tỷ phú Hoàng Kiều bất ngờ thông báo 'tin vui' giữa đồn đoán có 'bóng hồng mới' sau 4 năm chia tay Ngọc Trinh

Tỷ phú Hoàng Kiều bất ngờ thông báo 'tin vui' giữa đồn đoán có 'bóng hồng mới' sau 4 năm chia tay Ngọc Trinh

Mới đây, tỷ Phú Hoàng Kiều bất ngờ thông báo 'tin vui' trên trang cá nhân và nhận được "cơn mưa lời khen" từ phía cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng Thương Tín 800 triệu đồng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 5 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 5 giờ 38 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 6 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 7 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số