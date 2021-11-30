Tỷ phú Hoàng Kiều bất ngờ thông báo 'tin vui' giữa đồn đoán có 'bóng hồng mới' sau 4 năm chia tay Ngọc Trinh

Thời gian trước, cuộc tình lệch tuổi giữa "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều khiến dư luận không ngớt lời bàn tán. Câu chuyện càng được đẩy lên cao khi chỉ sau vài tháng hẹn hò, cặp đôi đã chia tay trong thị phi. Đáng chú ý, từ sau lần tan vỡ này, cả Ngọc Trinh lẫn vị đại gia giàu có không hề công khai thêm mối quan hệ nào khác.

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều thời còn mặn nồng - Ảnh : Internet

Cho đến gần đây, tỷ phú Hoàng Kiều bất ngờ đăng tải bài viết viết được một người giấu tên tặng hoa đến tận nhà. Không ít lời đồn đoán cho rằng "tình cũ Ngọc Trinh" nay đã có "người mới" ở tuổi U70. Dù vậy, đây vẫn chỉ là phỏng đoán, ông Hoàng Kiều không thông tin gì thêm.