Tỷ phú Hoàng Kiều bất ngờ thông báo 'tin vui' giữa đồn đoán có 'bóng hồng mới' sau 4 năm chia tay Ngọc Trinh

Mới đây, tỷ Phú Hoàng Kiều bất ngờ thông báo 'tin vui' trên trang cá nhân và nhận được "cơn mưa lời khen" từ phía cộng đồng mạng.
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Thời gian trước, cuộc tình lệch tuổi giữa "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều khiến dư luận không ngớt lời bàn tán. Câu chuyện càng được đẩy lên cao khi chỉ sau vài tháng hẹn hò, cặp đôi đã chia tay trong thị phi. Đáng chú ý, từ sau lần tan vỡ này, cả Ngọc Trinh lẫn vị đại gia giàu có không hề công khai thêm mối quan hệ nào khác.
Cho đến gần đây, tỷ phú Hoàng Kiều bất ngờ đăng tải bài viết viết được một người giấu tên tặng hoa đến tận nhà. Không ít lời đồn đoán cho rằng "tình cũ Ngọc Trinh" nay đã có "người mới" ở tuổi U70. Dù vậy, đây vẫn chỉ là phỏng đoán, ông Hoàng Kiều không thông tin gì thêm.
Mới nhất, trên trang cá nhân, vị tỷ phú này tiếp tục thông báo một tin vui. Không phải vấn đề tình cảm như nhiều lời đồn đoán, ông chia sẻ thông tin về việc từ thiện. Cụ thể, "tình cũ Ngọc Trinh" nhận được thư mời về buổi lễ tiếp nhận khẩu trang y tế do tập đoàn của mình tài trợ sắp diễn ra vào ngày 30/11. Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đích thân tiếp nhận lô hàng này rồi phân phát cho Bệnh viện và Sở Y tế tại TP.HCM.
Bên dưới bài viết, cư dân mạng đã để lại bình luận cảm ơn, khen ngợi vị tỷ phú này bởi dù không ở Việt Nam nhưng ông vẫn hết lòng vì đất nước.
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên tỷ phú Hoàng Kiều làm từ thiện ở nước nhà. Vừa qua, khi dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam đang chuyển biến phức tạp, ông Hoàng Kiều đã nhờ bạn bè trong nước thay ông phân phát lương thực, nhu yếu phẩm cho những hoàn cảnh khó khăn.