Cậu bé lớp 2 viết thư cho người chị ở xa giữa mùa dịch: Tưởng cảm động nhưng lại khiến CĐM cười 'không khép được mồm'

Xã hội 29/11/2021 10:10

Trong một lần về nhà, cô chị đã vô tình phát hiện ra bài kiểm tra viết thư của em trai lớp 2 và quyết định chia sẻ với CĐM vì quá hài hước.

Mới đây, mạng xã hội truyền tay nhau một bức thư của cậu học sinh lớp 2 gửi chị mình đang đi xa. Chủ nhân bài đăng cho hay, cô vừa hoàn thành cách ly ở TP.HCM. Lâu lâu mới được về nhà và lần này cô đã vô tình đọc được bài kiểm tra viết thư của em trai. Trong thư, cậu bé bày tỏ mình đã rất lo lắng cho chị kể từ ngày miền Nam bị cách ly vì dịch bệnh. Cậu em cũng chúc chị sức khỏe và mau chóng vượt qua thời kỳ khó khăn này.

“Tam Điệp, ngày 30 tháng 9 năm 2021.

Người chị thân mến của em!

Từ ngày miền Nam bị cách ly vì dịch bệnh, em rất lo lắng cho chị. Em chúc chị mau khỏe mạnh, mau chóng vượt qua thời kỳ bệnh dịch.

Sức khỏe của chị thế nào rồi? Chỗ của chị có cách ly không vậy? Có nhiều người nhiễm bệnh và chết không vậy? Chỗ chị có đủ lương thực và thuốc để phòng chống dịch không?" - trích bài viết của cậu em.

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Thế nhưng, khi nỗi xúc động chưa kịp lên cao thì cậu em lại chốt lại rằng:"Nói chung chỗ chị thế nào rồi chứ chỗ em vẫn an toàn. Thôi thư đến đây chưa dài nhưng em còn bận. Lần nữa em chúc chị khỏe mạnh và vượt qua cơn bệnh dịch tai ương này. Em của chị!”.

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Bài viết của cậu bé - Ảnh: Cháo hành miễn phí

Bài đăng lập tức nhận về sự quan tâm lớn. Đa phần bày tỏ cười "không khép được mồm" bởi sự đáng yêu khi cậu nhóc đưa ra lý do thư chưa dài nhưng vì bận nên không viết nữa. Ngoài ra, nhiều người dành lời khen cho cậu bé vì dù mới lớp 2 nhưng viết chữ đã rất đẹp và rõ ràng.

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Từ khóa:   thư tay kiểm tra viết thư covid-19

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