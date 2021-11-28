Người đại diện Tịnh thất Bồng Lai tiết lộ tâm nguyện to lớn của 'thấy ông nội', khẳng định: 'Tôi coi ông Lê Tùng Vân như cha ruột'

Xã hội 28/11/2021 09:31

Mới đây, một đại diện của Tịnh thất Bồng Lai đã lên tiếng tiết lộ một tâm nguyện mà ông Lê Tùng Vân đã ấp ủ từ lâu. Đồng thời, người này cũng có nhiều chia sẻ về những lùm xùm xoay quanh nơi này thời gian qua.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp Thị, trưa ngày 26/11 vừa qua, ông Nhị Nguyên - đại diện phía Tịnh thất Bồng Lai (nay là Thiền am bên bờ vũ trụ) đã có những chia sẻ xoay quanh lùm xùm của cơ sở này trong thời gian qua. Theo đó, người này cho biết ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh Thất  - vẫn đang ấp ủ mở một trại mồ côi với quy mô có thể nhận nuôi được 1000 - 2000 trẻ em. Tuy nhiên, vì tuổi đã cao lại thêm kinh tế còn hạn chế nên ông đành gác lại dự định của mình.

"Trẻ em là gốc rễ của xã hội. Những đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, hiền lành sẽ tạo nên một xã hội có đạo đức. Vì vậy, với phương pháp tu tập của "thầy ông nội", tôi tin bất kì đứa trẻ nào cũng sẽ trở nên giỏi giang hơn. Nếu ai biết rõ "thầy ông nội" sẽ thấy thương thầy vô cùng. Những năm gần đây, vì sức yếu cộng với bệnh tiểu đường và huyết áp, thầy không còn có thể đi đứng được nhiều như trước. Giấc mơ về "trại trẻ mồ côi" của thầy vẫn còn bị bỏ dở" - Nhị Nguyên chia sẻ.

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Ông Nhị Nguyên - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp Thị

Người đại diện Tịnh Thất cũng khẳng định, tất cả những người đang sinh sống tại đây gồm các "chú tiểu", "sư thầy", "sư cô"  đều là trẻ mồ côi, được ông Lê Tùng Vân nhận nuôi và dạy dỗ từ kh còn bé.

"Từ khi tôi còn nhỏ, tôi hiếm khi nào thắc mắc về nguồn gốc, thân phận của mình. Tôi nghĩ rằng cha mẹ ruột của mình vì một lí do nào đó đặc biệt mới không thể tiếp tục nuôi dạy tôi. Sống với thầy Lê Tùng Vân, tôi vẫn được chăm sóc, dạy dỗ, cho học hành một cách tử tế đàng hoàng. Đối với các bé hiện nay ở Tịnh thất Bồng Lai, tôi nghĩ rằng khi lớn lên, các bé dù biết mình là trẻ mồ côi nhưng vẫn hạnh phúc vì được sống trong môi trường tốt.

Tôi coi ông Lê Tùng Vân như cha ruột. Các cô ở đây từng chăm sóc tôi vẫn coi như mẹ ruột vậy" - Nhị Nguyên chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp Thị.

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Ông Lê Tùng Vân - Ảnh: Internet

Kể về những thiệt hại của Tịnh Thất Bồng Lai những ngày vừa qua, Nhị Nguyên cho biết vị trí nơi mình sống đã bị đổi tên trên định vị Google. Bên cạnh đó, nhiều netizen cũng để lại bình luận, chỉ trích Tịnh thất nặng nề.

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Tịnh thất Bồng Lai bị đổi tên trên Google - Ảnh : Internet

 

"Tôi nghĩ rằng khi mình buồn hay mình vui thì vết sẹo nó vẫn nằm ở đó. Mình không thể xóa bỏ được. Tôi là người hiểu đạo, biết nhân quả mình đã gây ra. Người ta chửi mình là mình đang phải trả quả. Thầy Lê Tùng Vân đã dạy chúng tôi từ nhỏ như thế" - ông Nguyên nói thêm.

Được biết, vào năm 1990, ông Lê Tùng Vân đã lập nên "Trại dưỡng lão cô nhi Thánh Đức" tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Tại đây, ông Vân cho biết mình đã đón những trẻ mồ côi, người già lang thang cơ nhỡ về chăm sóc.

Tuy nhiên, theo thông tin trên trang Quân đội nhân dân, qua kiểm tra thực tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM kết luận cơ sở này hoạt động bất hợp pháp với hàng loạt sai phạm: không đăng ký tạm trú cho những người lưu trú, không làm thủ tục nhận con nuôi theo quy định của pháp luật và có dấu hiệu trục lợi. Đến năm 2007, do hoạt động không đúng theo quy định pháp luật nên UBND huyện Bình Chánh có quyết định chấm dứt hoạt động đối với cơ sở Thánh Đức.

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Cơ quan Công an nhiều lần làm việc với những người trong hộ gia đình bà Cúc - Ảnh: Quân đội nhân dân

Sau khi "Trại dưỡng lão cô nhi Thánh Đức" bị xóa sổ, ông Vân  khăn gói đi đến tất cả các địa phương ở miền Đông, miền Tây Nam bộ tìm “đối tác” để hợp tác và đến năm 2015, khi được bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đồng ý hoán chuyển nhà mình thành nơi nuôi trẻ mồ côi và làm từ thiện, ông Vân đã dọn về đây cư ngụ.

Cũng trong thời gian này, bà Cúc hợp tác với ông Vân bỏ tiền sửa chữa, mở rộng rồi chuyển đổi nơi ở thành cơ sở nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ với cái tên “Tịnh Thất Bồng Lai” mà không xin phép cơ quan chức năng. Thời gian vừa qua, những câu chuyện liên quan đến cơ sở này đã gây xôn xao dư luận.

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