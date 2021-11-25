Mới đây, một đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hai bố con khiến cộng đồng mạng nghẹn ngào. Theo đó, vì vướng dịch Covid-19, cô gái đã không thể về gặp mặt bố mình lúc cuối đời.

Một đoạn clip xúc động ghi lại cảnh cô con gái nói lời tiễn biệt sau cuối với bố qua điện thoại đã lấy đi nước mắt của đông đảo cư dân mạn. Theo đó, người bố trong giây phút cuối đời, được người nhà đỡ sau lưng, gượng dậy gọi điện cho con gái. Phía bên kia màn hình, cô gái không ngăn được những dòng nước mắt, tiếc nuối vì giây phút ấy không thể ở cạnh ông lần cuối.

"Bố ơi bố, con xin lỗi bố..." - cô gái nghẹn ngào nói với bố mình qua màn hình điện thoại.

Theo Nhịp sống Việt, đoạn clip do tài khoản có tên H.T.T. đăng tải ngày 23/11. Cô cho biết mình đi Nhật Bản đã 2 năm. Nay bố ra đi, lại vướng dịch Covid-19, cô không thể có mặt để tiễn đưa ông.

"Trước khi đi, mình nói với bố là sang năm con về, vậy mà 2 năm rồi không về được. Mình nói lời xin lỗi với bố xong bố cũng dần lịm đi, giống như bố đang chờ mình vậy. Chẳng thể quên được ngày hôm đó" - T. chia sẻ.

H.T.T. đăng tải những khoảnh khắc vô giá bên bố - Ảnh chụp màn hình

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận về vô số bình luận. Nhiền người để lại lời chia buồn cũng như động viên H.T.T và gia đình sớm vượt qua mất mát. Số khác cũng chia sẻ nhiều hoàn cảnh chia ly tương tự, đặc biệt trong đợt dịch dã bùng phát thời gian qua.

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