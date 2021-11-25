Con gái không về kịp vì vướng dịch Covid-19, ông bố lúc hấp hối cố gọi điện rồi dần lịm đi khi nghe câu: 'Bố ơi! con xin lỗi'

Xã hội 25/11/2021 14:33

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hai bố con khiến cộng đồng mạng nghẹn ngào. Theo đó, vì vướng dịch Covid-19, cô gái đã không thể về gặp mặt bố mình lúc cuối đời.

Một đoạn clip xúc động ghi lại cảnh cô con gái nói lời tiễn biệt sau cuối với bố qua điện thoại đã lấy đi nước mắt của đông đảo cư dân mạn. Theo đó, người bố trong giây phút cuối đời, được người nhà đỡ sau lưng, gượng dậy gọi điện cho con gái. Phía bên kia màn hình, cô gái không ngăn được những dòng nước mắt, tiếc nuối vì giây phút ấy không thể ở cạnh ông lần cuối. 

"Bố ơi bố, con xin lỗi bố..." - cô gái nghẹn ngào nói với bố mình qua màn hình điện thoại.

 

Theo Nhịp sống Việt, đoạn clip do tài khoản có tên H.T.T. đăng tải ngày 23/11. Cô cho biết mình đi Nhật Bản đã 2 năm. Nay bố ra đi, lại vướng dịch Covid-19, cô không thể có mặt để tiễn đưa ông. 

"Trước khi đi, mình nói với bố là sang năm con về, vậy mà 2 năm rồi không về được. Mình nói lời xin lỗi với bố xong bố cũng dần lịm đi, giống như bố đang chờ mình vậy. Chẳng thể quên được ngày hôm đó" -  T. chia sẻ. 

covid-19
H.T.T. đăng tải những khoảnh khắc vô giá bên bố - Ảnh chụp màn hình

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận về vô số bình luận. Nhiền người để lại lời chia buồn cũng như động viên H.T.T và gia đình sớm vượt qua mất mát. Số khác cũng chia sẻ nhiều hoàn cảnh chia ly tương tự, đặc biệt trong đợt dịch dã bùng phát thời gian qua. 

 

Nam công nhân giấu việc tiếp xúc F0, lây lan dịch bệnh Covid-19 cho vợ và 4 người khác bị tuyên phạt thế nào?

Nam công nhân giấu việc tiếp xúc F0, lây lan dịch bệnh Covid-19 cho vợ và 4 người khác bị tuyên phạt thế nào?

Ngày 24/11, TAND tỉnh Cà Mau đã xét xử vụ án nam công nhân của tập đoàn thủy sản ở TP.Cà Mau làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho 5 người thân bên vợ của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh dịch Covid-19 bố hấp hối gọi điện cho con Nhật Bản

TIN MỚI NHẤT

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 1 giờ 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 6 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 7 giờ 8 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số