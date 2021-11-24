Ngày 24/11, TAND tỉnh Cà Mau đã xét xử vụ án nam công nhân của tập đoàn thủy sản ở TP.Cà Mau làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho 5 người thân bên vợ của mình.

Theo Thanh Niên, ngày 24/11, TAND H.Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) xét xử vụ án nam công nhân của tập đoàn thủy sản ở TP.Cà Mau làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho 5 người thân bên vợ của mình. Bị cáo là Lâm Minh Hiệp (27 tuổi, quê quán H.Đầm Dơi, Cà Mau), là công nhân của một tập đoàn thủy sản ở TP.Cà Mau.

heo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 23/8, bệnh nhân T.H.N. (ở nhà trọ G.T - được phát hiện dương tính Covid-19 ngày 25/8) đến gặp vợ chồng Hiệp để cho cua biển. Khi đó, vợ chồng Hiệp có đeo khẩu trang, còn N. không đeo khẩu trang. Sau đó, Hiệp cùng vợ về quê vợ ở ấp 1/5, xã Khánh Bình, H.Trần Văn Thời.

Khi đang ở quê vợ, vào ngày 25/8, chủ nhà trọ nơi Hiệp thuê thông báo T.H.N là F0, nên Hiệp là F1. Tuy nhiên, Hiệp không khai báo y tế theo quy định. Đến ngày 6/9, Hiệp dương tính với Covid-19 và sau đó lây bệnh cho 5 người thân gồm: vợ Hiệp, cha mẹ vợ, chị vợ và một đứa cháu vợ dưới 16 tuổi.

Bị cáo Lâm Minh Hiệp tại phiên tòa - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo báo Giao Thông, tại phiên tòa, Hiệp thành khẩn khai nhận, bản thân hiểu rõ việc giấu tình trạng dịch tễ là vi phạm quy định, nhưng vẫn làm, do lo sợ khi khai báo y tế sẽ bị đưa đi cách ly tập trung.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lâm Minh Hiệp 1 năm tù.

Liên quan chùm ca bệnh của nam công nhân tập đoàn thủy sản này, cũng theo Thanh Niên, có 15 F0, 173 F1, 1.148 F2 và 1.532 F3. Đồng thời, để phòng chống dịch Covid-19, ngành chức năng đã phong tỏa 2 ấp trên địa bàn xã Khánh Bình, H.Trần Văn Thời.

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