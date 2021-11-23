Mải bấm điện thoại mà lơ là con nhỏ, ông bố suýt ân hận cả đời vì tai nạn bất ngờ

Xã hội 23/11/2021 09:42

Một đoạn clip ghi lại cảnh người bố khi đang trông chừng con nhỏ nhưng lại chỉ lo bấm điện thoại. Một sự kiện bất ngờ xảy ra ngay sau đó khiến ai cũng bất ngờ.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một ông bố đang trông chừng hai con nhỏ thì tai nạn bất ngờ xảy ra khiến không chỉ các nhân vật trong clip mà người xem cũng ngỡ ngàng. Cụ thể, ông bố đang ở trong phòng cùng hai con nhỏ chỉ khoảng 1-2 tuổi. Tuy nhiên, thay vì chú ý đến con, người bố lại nằm trên giường, "mải mê" bấm điện thoại.

bam dien thoai 1
Chiếc gương bể nát nhưng rất may hai cháu vẫn bình an - Ảnh: Chụp màn hình

Được một lúc, bé tra đã dùng tay kéo chiếc áo đang treo cạnh chiếc gương dựng sát tường làm chiếc gương đổ sập, vỡ tan tành. Rất may, dù cả hai bé đứng khá gần nhưng không bị thương. Lúc này, ông bố mới giật mình ngồi dậy nhưng dưới đất đã toàn là mảnh kính vỡ.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã khiến nhiều người sợ hãi. Nhiều người để lại bình luận ngán ngẩm với ông bố trẻ vì lơ là việc chăm con khi cả hai bé còn quá nhỏ. Số khác thì thở phào khi 2 em bé may mắn thoát được nguy hiểm. Bên cạnh đó, netizen cũng nêu ý kiến cho rằng, các gia đình có con nhỏ cần bố trí các vật dụng trong nhà an toàn tuyệt đối để tránh những tai nạn bất ngờ cho bé.

Bố mẹ Diễm My đau lòng làm đơn kiện con gái, bộc bạch: 'Trong suốt thời gian qua, chúng tôi đã đi tìm con bé ở khắp mọi nơi'

Bố mẹ Diễm My đau lòng làm đơn kiện con gái, bộc bạch: 'Trong suốt thời gian qua, chúng tôi đã đi tìm con bé ở khắp mọi nơi'

Mới đây, mẹ ruột cô gái tên Diễm My đã có thêm nhiều tiết lộ về những ồn ào thời gian qua với Tịnh thất Bồng Lai khi con gái mình đến nay vẫn chưa rõ tung tích.

Xem thêm
Từ khóa:   bố trông con nghiện điện thoại di động tai nạn cho bé

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 1 giờ 41 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 2 giờ 41 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 4 giờ 41 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 7 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 8 giờ 11 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số