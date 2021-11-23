Một đoạn clip ghi lại cảnh người bố khi đang trông chừng con nhỏ nhưng lại chỉ lo bấm điện thoại. Một sự kiện bất ngờ xảy ra ngay sau đó khiến ai cũng bất ngờ.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một ông bố đang trông chừng hai con nhỏ thì tai nạn bất ngờ xảy ra khiến không chỉ các nhân vật trong clip mà người xem cũng ngỡ ngàng. Cụ thể, ông bố đang ở trong phòng cùng hai con nhỏ chỉ khoảng 1-2 tuổi. Tuy nhiên, thay vì chú ý đến con, người bố lại nằm trên giường, "mải mê" bấm điện thoại.

Chiếc gương bể nát nhưng rất may hai cháu vẫn bình an - Ảnh: Chụp màn hình

Được một lúc, bé tra đã dùng tay kéo chiếc áo đang treo cạnh chiếc gương dựng sát tường làm chiếc gương đổ sập, vỡ tan tành. Rất may, dù cả hai bé đứng khá gần nhưng không bị thương. Lúc này, ông bố mới giật mình ngồi dậy nhưng dưới đất đã toàn là mảnh kính vỡ.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã khiến nhiều người sợ hãi. Nhiều người để lại bình luận ngán ngẩm với ông bố trẻ vì lơ là việc chăm con khi cả hai bé còn quá nhỏ. Số khác thì thở phào khi 2 em bé may mắn thoát được nguy hiểm. Bên cạnh đó, netizen cũng nêu ý kiến cho rằng, các gia đình có con nhỏ cần bố trí các vật dụng trong nhà an toàn tuyệt đối để tránh những tai nạn bất ngờ cho bé.

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