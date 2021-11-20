Xôn xao hình ảnh Thiền am bên bờ vũ trụ bị đập phá hoang tàn, nghi phải 'giải tán', người trong cuộc chính thức lên tiếng?

Xã hội 20/11/2021 15:51

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh Thiền am bên bờ vũ trụ bị đập phá hoang tàn trong khi những người ở đây chỉ đứng nhìn. Trong khi nhiều người đồn đoán nơi này đã bị "giải tán" do những ồn ào vừa qua thì phía Thiền am đã lên tiếng.

Suốt thời gian qua, Thiền am bên bờ vũ trụ (trước là Tịnh thất Bồng Lai) liên tục vướng lùm xùm khiến dư luận được dịp dậy sóng. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh Thiền am trong tình trạng hoang tàn, một chiếc máy xúc đang đập nhà bên trong. Những người sống tại đây từ trẻ con đến người lớn thì đứng nhìn đống đổ nát ngổn ngang dưới đất.

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Hình ảnh hoang tàn của Thiền am bên bờ vũ trụ - Ảnh: Internet

Sau khi được đăng tải, trên các diễn đàn, nhiều cư dân mạng bắt đầu đồn đoán rằng Thiền an bên bờ vũ trụ đã bị "giải tán" vì những ồn ào từ thiện và trẻ mồ côi của nơi này. Tuy nhiên, một bộ phận netizen lại cho rằng trước khi có kết luận của cơ quan chức năng thì công chúng không nên đưa ra những giả thuyết xúc phạm Thiền am vì chưa có bằng chứng cụ thể.

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Người của Thiền am đứng nhìn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trên trang cá nhân, Hoàn Nguyên - người sống tại Thiền am bên bờ vụ trụ đã trực tiếp lên tiếng về vụ việc. Theo đó, đúng là Thiền am đang bị đập phá nhưng là do những người ở đây chủ động làm vậy để xây mới.

 

"Ruộng lúa của người ta sát bên Thiền am trời mưa nước ngập mấy tháng trời, nước ngập bao quanh vách tường Thiền am từ trên xuống dưới, làm cho một góc nhà bên Thiền am bị lún nứt tường. Nước ngập mà toilet dội không xuống luôn.

Hôm nay xe Cobe đến tháo dỡ ra để xây lại. Mấy nhỏ với mấy cô đang mong chờ được ở trong phòng mới bằng tường gạch. Không còn phải chịu cái nóng như lửa của tôn thiếc bao bọc xung quanh" - bài viết của Hoàn Nguyên.

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Bài viết của Hoàn Nguyên - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, Nhất Nguyên - đại diện Thiền am bên bờ vụ trụ - cũng đã lên tiếng tết lộ thêm về sự việc. Nhất Nguyên cho biết, lúc trước, điều kiện sống tại đây không đảm bảo. Hiện, Thiền am đang tiến hành xây lại, nâng nền cho cao ráo và mỗi người sẽ có một phòng riêng.

 

"Lúc trước, điều kiện sống ở đây không có đảm bảo. Các cô lớn tuổi và các cô trẻ, đâu ai có phòng riêng đâu. Phòng chật mà phải ngăn bằng vách nhôm, chia đôi ra cho đủ chỗ ở. Còn các bé thì ngủ tùm lum chỗ hết, phòng nào có chỗ trống là lấy cái mùng khung chụp lên, rồi vô đó nằm ngủ.

Giờ đập hết đi xây lại, nâng nền lên cho cao ráo. Sau khi sửa, mỗi người sẽ có 1 phòng riêng, nhỏ thôi nhưng sạch sẽ, tường vách đàng hoàng. Có như vậy mọi người mới vui vẻ sinh hoạt được.

Thiền am sẽ xây 1 trệt, 1 lầu, tầng trệt xây 9 phòng, lầu 1 cũng xây 9 phòng. Trên sân thượng sẽ mở khu vực uống trà cafe, mở phòng thu ca hát trên đó" - ông Nhất Nguyên tiết lộ.

Đại diện Thiền am cũng cho biết, khuôn viên này là đất thổ cư, được phép xây dựng cao tầng. Họ cũng muốn xây lên 2 - 3 lầu, nhưng kinh phí không đủ nên chỉ xây vừa phải, đủ chỗ để mọi người sống.

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