Lộ clip chứng minh mối quan hệ thật của bà Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên: Quý tử gọi 'thần y' là cha, câu nói của nữ CEO mới là điều gây choáng

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip chỉ rõ mối quan hệ thật của phía bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên và nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

Suốt thời gian qua, vụ lùm xùm giữa ông Võ Hoàng Yên và bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Được biết, mới đây, hai bên đã cùng có mặt tại cơ quan điều tra để điều tra, làm rõ vấn đề trên. trước khi có kết luận cuối cùng của lực lượng chức năng thì mối quan hệ của bà Hằng và ông Yên ngày trước cũng được dư luận bàn tán xôn xao.

Bà Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó, gia đình nữ đại gia rất thân thiết với ông Võ Hoàng Yên. Điều này có thể minh chứng qua đoạn clip được cộng đồng mạng "đào" lại thời gian gần đây. Tuy không hoàn toàn lộ diện nhưng qua cách xưng hô và một vài hình ảnh lọt vào ống kính, có thể thấy ông Võ Hoàng Yên chính là người trong đoạn clip và giữ vai trò như cameraman quay lại tất cả.

Cụ thể, trong clip, vợ chồng nữ đại gia cùng cậu con trai út đã đến thăm ông Võ Hoàng Yên. Quý tử Đại Nam còn gọi "thần y" là ba và có nhiều cử chỉ thân thiết. Cụ thể, khi gia đình bà Hằng ra về, nữ CEO đã nhắc con trai “Chào ba Yên” đồng thời bảo con lại hôn "ba Yên" trước khi rời đi.

Con trai bà Hằng gọi 'thần y' là 'ba Yên' -

Huỳnh Hằng Hữu cũng rất tự nhiên chạy đến hôn vào má ông Yên. Bà Hằng khi nhìn thấy cảnh này vui vẻ lên tiếng: "Trời ơi bên trái rồi còn hôn bên phải nữa”. Sau đó, con trai bà Hằng tiếp tục "đề xuất" ông Yên về cùng mình nhưng "thần y" từ chối vì "Ba còn có việc".

Sau khi đoạn clip được chia sẻ đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Hiện, đoạn clip vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi.

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