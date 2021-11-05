Bà Phương Hằng có động thái đầu tiên sau chuyến 'vi hành trắng tay' ở Tịnh thất Bồng Lai, CĐM phát hiện điều 'bất thường'?

Sau chuyến đi đến Tịnh Thất Bồng Lai ngày 4/11, kênh Facebook của bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ có thông báo mới nhưng lại khiến nhiều người "khó hiểu" vì điều này.

Mới đây, trên trang Facebook "Nguyễn Phương Hằng" có tick xanh bất ngờ có bài viết ngắn gọn thông báo về buổi livestream tiếp theo. Cụ thể, bà Hằng đã gửi lời chúc bình an và hạnh phúc đến những người yêu mến mình đồng thời thông báo sẽ tổ chức livestream vào ngày Chủ Nhật.

Thông báo livestream của bà Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài viết, nhiều khán giả đã để lại bình luận ủng hộ và gửi lời chúc sức khỏe đến nữ đại gia. Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại phát hiện ra điều "bất thường" của thông tin trên. Theo đó, thông thường, những buổi livestream của bà Hằng sẽ được thông báo bởi nữ thư ký với đầy đủ thông tin về ngày, giờ cũng như dẫn link các kênh cụ thể giúp người xem theo dõi dễ dàng hơn. Thế nhưng, cho đến thời điểm hiện tại, kênh Facebook của nữ thư ký vẫn "im hơi lặng tiếng" khiến nhiều người khó hiểu.

Bài đăng gần nhất của nữ thư ký là vào 19h trước - Ảnh: Chụp màn hình

Sự việc khiến một bộ phận netizen thắc mắc không biết nguyên nhân gì khiến nữ thư ký lại chậm trễ như thế hay thực chất thông báo này là giả bởi lẽ trước đây, bà Hằng cũng từng than phiền về việc xuất hiện nhiều kênh mạng xã hội mạo danh bà và đăng tải những thông tin sai sự thật. Tuy nhiên, với tick xanh và các hình ảnh kỷ niệm của nữ đại gia trước đó được đăng tải trên trang "Nguyễn Phương Hằng" này, khán giả vẫn chưa thể đưa ra nhận định chắc chắn.

Bà Hằng trong chuyến đi hôm qua - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, trức đó, vào ngày 4/11, bà Hằng cùng "trên dưới 50 người" đã đến tận Tịnh Thất Bồng Lai (nay là Thiền am bên bờ vũ trụ) để "thăm thầy ông nội" và làm rõ những lùm xùm vừa qua trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi đến nơi, nữ đại gia đã phải quay xe đi về vì người dân tập trung quá đồng, cộng thêm việc Tinh thất không mở cửa "tiếp đòn".

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