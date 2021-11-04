ĐH Luật TP.HCM chính thức lên tiếng việc giảng viên livestream cùng bà Nguyễn Phương Hằng bị 'tố' phản cảm

Xã hội 04/11/2021 16:43

Một giảng viên của ĐH Luật TP.HCM đã tham gia buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng và bị "tố" vi phạm đạo đức nghề giáo. Mới đây, ngôi trường này đã chính thức lên tiếng về vụ việc.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 3/11, PGS.TS Trần Hoàng Hải - quyền hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM - cho biết nhà trường có nhận được đơn tố cáo về việc vi phạm pháp luật của giảng viên Đ.A.Q. do một số người gửi đến. Tuy nhiên, sau khi nhận đơn tố cáo, phòng thanh tra nhà trường đã xem xét, căn cứ các quy định của pháp luật, nhận thấy rằng nhà trường không có thẩm quyền xử lý vụ này.

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Ông Q. trong một buổi livestream cùng bà Phương Hằng ngày 2/11 - Ảnh: chụp màn hình 

 

"Nhà trường cũng đã có văn bản phản hồi gửi đến những người tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Trong văn bản này, chúng tôi ghi rõ là đề nghị những người tố cáo liên hệ trực tiếp với các cơ quan có thẩm quyền.

Khi nào có phán quyết của các cơ quan có thẩm quyền về việc giảng viên này vi phạm pháp luật, lúc đó nhà trường mới áp vào luật viên chức và những quy định của nhà trường mới xử lý được. Quan điểm của trường trong vụ việc này rất rõ ràng, không bao che nếu có sai trái, nhưng phải xử lý đúng quy định của pháp luật" - ông Hải trả lời Tuổi Trẻ.

Theo thông tin VTC News đăng tải vào ngày 4/11, ông Hải cũng khẳng định nhà trường không có thẩm quyền xử lý. Nếu vi phạm pháp luật dân sự, hình sự thì cơ quan có thẩm quyền mới có quyền xử lý.

Ông Hải cho rằng, đạo đức của nghề giáo thường được hiểu là phải được sử dụng trong môi trường giáo dục, môi trường sư phạm, còn ông Q. phát biểu là trên môi trường Facebook (môi trường ảo). 

“Thầy Q. không làm điều gì ảnh hưởng đến uy tín, thanh danh của nhà trường, tất cả những gì thầy Q. nói không nhân danh nhà trường, trường cũng nhắc nhở không ủng hộ, cổ xúy cho những hành vi không đúng. Hành vi nào đúng và không đúng pháp luật, bản thân thầy Q. phải biết, chịu trách nhiệm về hành vi của mình như một công dân” - ông Hải chia sẻ với VTC News.

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Ông Q. (áo trắng) tham gia livestream cùng bà Nguyễn Phương Hằng trong một lần khác -   Ảnh: chụp màn hình 

Theo ông Hải, khi cơ quan có thẩm quyền xử lý, ra kết luận thì lúc đó nhà trường sẽ dựa vào kết luận đó để xử lý theo luật viên chức, còn hiện tại không đủ sơ sở để kết luận ông Q. vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề giáo.

Được biết, trước đó, một số người đã đồng gửi đơn tố cáo về việc vi phạm pháp luật của ông Q. - giảng viên Đại học Luật TP.HCM - đến ban giám hiệu Trường đại học Luật TP.HCM.

Theo đơn, vừa qua bà Nguyễn Phương Hằng - tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam - đã dùng mạng xã hội livestream về vấn đề từ thiện và một số vấn đề khác. Trong lúc livestream, bà Hằng sử dụng từ ngữ dung tục, phản cảm. Là một giảng viên đại học, ông Q. biết rõ điều đó nhưng chấp nhận livestream chung với góc độ đồng cảm với bà Hằng.

Những người tố cáo nhận định, ông Q. đã vi phạm vào chuẩn mực về tư cách đạo đức của người thầy theo Luật giáo dục đại học về các hành vi giảng viên không được làm, đạo đức nghề nghiệp nhà giáo…

Những người tố cáo cho biết, ông Q. dùng chính tư cách giảng viên Đại học Luật TP.HCM (nhiều lần được giới thiệu là giảng viên Đại học Luật TP.HCM và bản thân ông Q. cũng nhiều lần tự nhận ông là giảng viên) để livestream, sử dụng từ ngữ phản cảm, không đúng chuẩn mực của một giảng viên đại học, công khai chế giễu, moi móc đời tư, xúc phạm danh dự nhân phẩm công dân của một người phụ nữ.

Từ đó, những người tố cáo cho rằng ông Q. không những vi phạm đạo đức nghề giáo, mà còn không đủ tư cách giảng dạy sinh viên.

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