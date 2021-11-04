HOT: Trước 'giờ G', đệ tử của 'thầy ông nội' bức xúc khi có nhiều người 'chụm 5, chụm 7' trước cổng, CĐM phát hiện ngay điều 'bất thường'

Xã hội 04/11/2021 10:50

Mới đây, H.N., người sống tại Tịnh thất Bồng Lai (nay là Thiền am bê bờ vũ trụ) đã cập nhật trạng thái trên trang cá nhân và chia sẻ hình ảnh mới nhất về Tịnh thất ở thời điểm hiện tại.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, H.N. - người sống trong Tịnh thất Bồng Lai - đã đăng tải bài viết cho biết, hiện tại, trước cổng Thiền am có rất nhiều người tụ tập "chụp 5, chụm 7". Thậm chí, những người này còn dùng điện thoại 'thọt' qua khe cửa để quay lại diễn biến bên trong. "Đệ tử" của "thầy ông nội" tỏ ra vô cùng bức xúc khi bị nơi ở bị xâm phạm.

"Chỉ có ở đây mới có cảnh này thôi phải không quý vị? Chụm 5 chụm 7 đứng trước cổng nhà người ta thọt điện thoại vào khe cửa quay. Cái gì gọi là tư gia? Cái gì gọi là riêng tư?" - bài viết của H.N..

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Bài viết của H.N. - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết sau khi được đăng tải đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Một bộ phận dư luận lên tiếng bênh vực Thiền am và bày tỏ ý kiến khuyên mọi người đừng mở cửa vì dịch bệnh phức tạp, có thể ảnh hưởng đến các bé.

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Một bộ phận dư luận lên tiếng bênh vực Thiền am - Ảnh: Chụp màn hình
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Những người khác lại phát hiệu điều 'bất thường' - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều người khác cũng nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường trong bài viết của H.N.. Cụ thể, một netizen bình luận: "Bình thường thì nào là "thiền am" "trại trẻ mồ côi" "tịnh thất", khi có người sờ gáy thì tư gia, riêng tư".

Hiện, sự việc đang được nhiều người quan tâm.

Trong buổi livestream chiều ngày 2/11, bà Nguyễn Phương Hằng đã tuyên bố sẽ đến "thăm"  Thiền am bên bờ vũ trụ (Tịnh Thất Bồng Lai cũ). Cũng theo nữ đại gia, con trai bà đã đóng góp vào quỹ từ thiện nơi đây nên bà đến với tư cách mạnh thường quân.

"Tôi hứa với quý vị, 1h hoặc 2h thứ Năm này, tôi sẽ đến Tịnh thất Bồng Lai. Trên dưới 50 người sẽ cùng đến với tôi. Tôi đã báo với công an địa phương về chuyến đi thăm lần này. Tôi đi thăm để biết ông ấy là ai" - bà Hằng nói trong livestream.

Đại diện Thiền am bên bờ vũ trụ lên tiếng về chuyến viếng thăm của bà chủ Đại Nam, khẳng định: 'Chúng tôi đã báo công an rồi'

Đại diện Thiền am bên bờ vũ trụ lên tiếng về chuyến viếng thăm của bà chủ Đại Nam, khẳng định: 'Chúng tôi đã báo công an rồi'

Mới đây, người đại diện Thiền am bên bờ vũ trụ (Tịnh Thất Bồng Lai cũ) đã chính thức lên tiếng đáp trả về sự việc bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố sẽ đến "thăm" nơi này vào trưa mai.

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