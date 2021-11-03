Đại diện Thiền am bên bờ vũ trụ lên tiếng về chuyến viếng thăm của bà chủ Đại Nam, khẳng định: 'Chúng tôi đã báo công an rồi'

Xã hội 03/11/2021 20:06

Mới đây, người đại diện Thiền am bên bờ vũ trụ (Tịnh Thất Bồng Lai cũ) đã chính thức lên tiếng đáp trả về sự việc bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố sẽ đến "thăm" nơi này vào trưa mai.

Trong buổi livestream chiều ngày 2/11, bà Nguyễn Phương Hằng đã tuyên bố sẽ đến "thăm"  Thiền am bên bờ vũ trụ (Tịnh Thất Bồng Lai cũ). Cũng theo nữ đại gia, con trai bà đã đóng góp vào quỹ từ thiện nơi đây nên bà đến với tư cách mạnh thường quân.

"Tôi hứa với quý vị, 1h hoặc 2h thứ Năm này, tôi sẽ đến Tịnh thất Bồng Lai. Trên dưới 50 người sẽ cùng đến với tôi. Tôi đã báo với công an địa phương về chuyến đi thăm lần này. Tôi đi thăm để biết ông ấy là ai" - bà Hằng nói trong livestream.

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Bà Phương Hằng trong livestream ngày 2/11 - Ảnh: Chụp màn hình

Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, đại diện Thiền am bên bờ vũ trụ - ông Hoàn Nguyên, cho biết đã nhận được thông tin và làm đơn gửi đến chính quyền địa phương. Đáng chú ý, người này khẳng định sẽ không mở cửa đón tiếp nữ địa gia trong thời gian tới.

"Giữa lúc tình hình dịch bệnh còn căng thẳng, mọi người còn đang áp dụng biện pháp 5K nhưng lại tụ tập 50 người thì mình đáng lên án.

Thứ nhất bây giờ đang tình hình dịch bệnh Covid-19. Thứ 2, nếu cô ấy đến đây mà có thiện chí, hỏi thăm sức khoẻ thì Thiền am luôn sẵn sàng. Còn đây, qua những clip cô ấy dùng nhiều từ ngữ đe doạ thì mình cô cũng đủ sợ chứ đừng nói là 50 người. Vì vậy, Thiền am sẽ không mở cửa. Còn ở ngoài, cô Phương Hằng muốn làm gì cũng được, chúng tôi cũng đã báo công an rồi" - Hoàn Nguyên cho biết.

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Ông Hoàn Nguyên lên tiếng về việc lắng nghe doanh nhân Phương Hằng xuống Thiền am - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp Thị

Còn vế vấn đề bà chủ Đại Nam tuyên bố sẽ cho ông Lê Tùng Vân 41% cổ phần nếu là người trong sạch, Hoàn Nguyên cho biết:"Nếu 41% cổ phần cho ông Lê Tùng Vân khi ông liên quan trực tiếp đến người đó thì dễ. Còn đây nó đã liên quan tới rất nhiều người nên ông Vân chịu, người khác không chịu thì cũng vậy. Tự nhiên nói mình đi tu, lại cho tiền xui người này người kia phải làm theo ý họ thì thật sự là không có được".

Ngoài ra, Hoàn Nguyên cũng tiết lộ mong sự việc mau chóng kết thúc vì thời gian gần đây Thiền am đã bị nhiều người lạ mặt "tấn công", nhắn tin gọi điện khủng bố tinh thần những người sống tại đây. Đồng thời khẳng định phía Thiền am sẽ gửi đơn tố cáo những người đã bôi nhọ, đặt điều về những người sinh sống tại nơi này.

Nóng: Giám đốc Công an tỉnh Long An chính thức lên tiếng về việc bà Nguyễn Phương Hằng đến 'thăm' Tịnh Thất Bồng Lai

Nóng: Giám đốc Công an tỉnh Long An chính thức lên tiếng về việc bà Nguyễn Phương Hằng đến 'thăm' Tịnh Thất Bồng Lai

Liên quan đến thông tin bà Nguyễn Phương Hằng "sẽ cùng với trên dưới 50 người" đến "thăm" Tịnh Thất Bồng Lai, mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Long An đã chính thức lên tiếng.

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