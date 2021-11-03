Nóng: Giám đốc Công an tỉnh Long An chính thức lên tiếng về việc bà Nguyễn Phương Hằng đến 'thăm' Tịnh Thất Bồng Lai

Xã hội 03/11/2021 17:58

Liên quan đến thông tin bà Nguyễn Phương Hằng "sẽ cùng với trên dưới 50 người" đến "thăm" Tịnh Thất Bồng Lai, mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Long An đã chính thức lên tiếng.

Trong buổi livestream chiều ngày 2/11, bà Nguyễn Phương Hằng đã tuyên bố sẽ đến "thăm" Tịnh Thất Bồng Lai (nay là Thiền am bên bờ vũ trụ). Cũng theo nữ đại gia, con trai bà đã đóng góp vào quỹ từ thiện nơi đây nên bà đến với tư cách mạnh thường quân.

"Tôi hứa với quý vị, 1h hoặc 2h thứ Năm này, tôi sẽ đến Tịnh thất Bồng Lai. Trên dưới 50 người sẽ cùng đến với tôi. Tôi đã báo với công an địa phương về chuyến đi thăm lần này. Tôi đi thăm để biết ông ấy là ai" - bà Hằng nói trong livestream.

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Bà Phương Hằng trong livestream ngày 2/11 - Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin từ Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An mới đây đã chia sẻ về chuyến viếng thăm này. Ông Minh Hồng cho biết, đã nhận được thông tin của bà Hằng đồng thời cũng khẳng định địa phương có quy định rõ ràng về phòng chống dịch, "nếu vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử lý theo quy định pháp luật".

"Long An hiện tại đang là vùng cấp độ 1, mọi sinh hoạt đều bình thường nhưng phải đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi đã nhận được thông tin về chuyến "thăm hỏi" của bà Nguyễn Phương Hằng. Trong đó, có những vấn đề riêng tư cần thăm hỏi, giải quyết với gia đình ông Lê Tùng Vân thì không vấn đề gì.

Chúng tôi có quy định rõ ràng về phòng chống dịch bệnh, đến bao nhiêu người, tuân thủ những yêu cầu gì. Nếu vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử lý theo quy định pháp luật" -  ông Hồng chia sẻ với Doanh Nghiệp và Tiếp Thị.

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Tịnh Thất Bồng Lai - Ảnh: Internet

Về vấn đề đơn tố cáo, phản ánh của dư luận luận liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai hay sự việc những người sống trong Tịnh Thất nói rằng mình bị một ai đó tấn công, trên cổng có nhiều vết chém, Đại tá Minh Hồng cho hay tất cả những vấn đề gây mất trật tự, an ninh trên địa bàn công an đều đã nắm và hiện đang trong quá trình điều tra, xác minh.

Cũng liên quan đến chuyến đi lần này, trên trang fanpage, thư ký của bà chủ Đại Nam cũng cho biết tất cả những người tham gia đều đã tiêm 2 mũi, áp dụng đầy đủ quy tắc 5k và sẽ luôn tuân thủ nghiêm pháp luật của Nhà nước.

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Bài viết của thư ký của bà chủ Đại Nam - Ảnh: Chụp màn hình

"Tất cả những người không nằm trong danh sách chúng tôi gửi đến Công an tỉnh Long An thì đều không thuộc đoàn thăm và không thuộc nhân sự của Công ty Cổ phần Đại Nam. Tôi và Công ty Đại Nam sẽ không chịu bất cứ một trách nhiệm nào đối với những cá nhân nằm ngoài danh sách này" - trích bài viết của thư ký của bà chủ Đại Nam.

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Từ khóa:   tịnh thất bồng lai bà Nguyễn Phương Hằng Lê Tùng Vân

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