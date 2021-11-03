HOT: Xôn xao clip em trai ruột của ông Lê Tùng Vân lên tiếng nói rõ xuất thân của anh Lê Thanh Minh Tùng, Tịnh Thất Bồng Lai liệu có trong sạch?

Xã hội 03/11/2021 10:23

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một người đàn ông lớn tuổi được cho là em trai ruột của ông Lê Tùng Vân đã lên tiếng tiết lộ về mối quan hệ giữa anh Lê Thanh Minh Tùng và người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai.

Xuất hiện trong buổi livestream của bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng, anh Lê Thanh Minh Tùng tự nhận mình là con ruột của ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai đồng thời tố cáo những hành vi sai phạm của cha ruột khiến nhiều người xôn xao.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi được cho là em trai ruột của ông Lê Tùng Vân tên L.K.V. đã lên tiếng nói về mối quan hệ của những người trong cuộc. 

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Ông Lê Tùng Vân và anh Lê Thanh Minh Tùng - Ảnh : Internet

Theo đó, dù ông V. tuổi đã cao nhưng vẫn có thể trả lời khá rõ ràng và tỉnh táo. Ông cho biết, mình là con trai thứ 3 trong gia đình Lê Vân và là em trai ông Lê Tùng Vân. Khác với người em trai thứ 5 thường xuyên qua lại thì ông Lê Tùng Vân (ông hai) chưa từng đến thăm bởi "hai anh em không hợp tính".

Bên cạnh đó, người này cũng tiết lộ những thành viên sống trong Tịnh Thất có cách xưng hô khá khác biệt khi con lại gọi (ông Vân) là "ông nội" chứ không gọi là cha; vợ thì ông ấy gọi là "đệ tử".

Đáng chú ý, ông V. cũng nói về gốc gác của anh Lê Thanh Minh Tùng. Theo đó, anh Minh Tùng là được nhận nuôi từ bệnh viện Từ Vũ chứ không phải là con ruột của ông Lê Tùng Vâ như thông tin trên livestream trước đó.

"Lê Thanh Minh Tùng là ở bệnh viện Từ Dũ, sinh ở bệnh viện Từ Dũ. Những người mà đẻ không nuôi được, người ta cho" - ông V. cho biết.

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Dòng trạng thái anh đăng tải xác nhận cụ ông trong đoạn video là em ruột của Lê Tùng Vân - Ảnh: Chụp màn hình

Theo bài viết trên trang cá nhân, anh Lê Thanh Minh Tùng cũng đã xác nhận người trong video này chính là chú ruột của mình và là em ruột của người đúng đầu Tịnh Thất Bồng Lai. Thế nhưng, những thông tin mà ông V. cung cấp lại hoàn toàn trái ngược với những gì anh Tùng nói trước đó khi tự nhận mình là con ông Lê Tùng Vân.

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Bà Phương Hằng livestream ngày 2/11 - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, vào thứ 5 lúc 14h sắp tới, bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng cho biết sẽ cùng với trên dưới 50 người đến tận Tịnh Thất Bồng Lai. "Tôi đã báo với công an địa phương về chuyến đi thăm lần này. Tôi đi thăm để biết ông ấy là ai". Đồng thời, bà Hằng còn nhiều lần tuyên bố sẽ "bồi thường" cho ông Lê Tùng Vân một khoản tiền lớn từ 20 tỷ đến 300 tỷ và mới đây là 41% cổ phần cổ đông công ty Đại Nam nếu ông chứng minh được mình trong sạch.

Hiện tại, sự việc đang khiến dư luận quan tâm.

Nguồn video: Gấc Việt

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Từ khóa:   tinh thất bồng lai ông Lê Tùng Vân Lê Thanh Minh Tùng

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