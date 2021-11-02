Bị một nữ Youtube trẻ mang 'cái tầm của gia đình' ra 'nói chuyện', bà Phương Hằng đáp trả cực thâm sâu

Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã có màn đáp trả thâm thúy khi bị đột nhiên vướng lùm xùm với một nữ Youtuber.

Suốt thời gian qua, bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng đã trở thành thành tâm điểm của dư luận khi liên tục livestream chia sẻ về những chủ đề nóng của xã hội mà gần đây nhất có thể kể đến ồn ào với Tịnh Thất Bồng Lai. Từng xuất hiện trong livestream của bà Phương Hằng, Q.N. - một nữ Youtuber - được xem là "cánh tay" đắc lực khI góp phần vào những vụ việc ồn ào nói trên. Thế nhưng, trong một clip mới đây, cô đã lên tiếng phản bác nữ đại gia sau khi hai bên phát sinh mâu thuẫn.

Buổi livestream của bà Phương Hằng từng có sự tham gia của YouTuber Q.N. - Ảnh: Internet Theo đó, trong đoạn clip, Q.N. tiết lộ về "cái tầm" của gia đình mình và khẳng định không thua kém gì bà chủ Đại Nam. Cụ thể, Q.N. cho biết: "Lý do gì cô nói con dạy đời cô. Cô đừng có đánh đồng con với Nhâm Hoàng Khang, cô đừng có nói con tuổi trẻ, con còn trẻ gì đó. Con nói với cô là cái tầm của gia đình con cũng không thua gì gia đình cô đâu. Cái này Q.N. nói thẳng với cô luôn". Youtuber Q.N. - Ảnh: Internet Ngoài ra, Q.N. cũng khẳng định lời nói của bà Hằng không thể hạ uy tín của mình nhưng bản thân đã quyết định đánh đổi tất cả để bước vào drama này và để "tìm ra chân lý".

"Nếu như cô nghĩ rằng tất cả những gì con làm hôm nay là sụp đổ, con không tin là sụp đổ đâu cô. Con không tin chỉ vì lời nói của cô mà hạ được uy tín của con trong câu chuyện này bởi vì gia đình của con không thua gì cô đâu. Con đảm bảo với cô. Nhưng con đã đánh đổi mọi thứ để bước vào drama này để con tìm sự thật, con tìm chân lý vì con thấy cô khóc trên livestream. Cô hãy nhớ điều đó" - Quỳnh Như chia sẻ. Bà Phương Hằn livestream ngày 2/11 - Ảnh: Chụp màn hình Được biết, đoạn clip sau khi được đăng tải không lâu thì đã bị ẩn khỏi Youtube. Tuy nhiên, nhiều khán giả đã kịp lưu lại và lan truyền trên mạng xã hội. Đáp trả lại vụ việc, bà Phương Hằng trưa ngày 2/11, bà Hằng cho biết Q.N sau đó là nhắn tin xin lỗi mình nhưng bà không trả lời. Đồng thời, bà cũng nhắn nhủ Q.N. rằng: "Vì con chưa đủ trải nghiệm để đi tìm chân lý, con chỉ có thể chia sẻ ở nhiều góc độ khác nhau... Con nên lui về với cái gia thế của con đi".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-mot-nu-youtube-tre-mang-cai-tam-cua-gia-dinh-ra-noi-chuyen-ba-phuong-hang-dap-tra-cuc-tham-sau-434316.html