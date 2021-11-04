Liên quan đến những ồn ào của Tịnh thất Bồng Lai (nay là Thiền am bên bờ vũ trụ), trước đó, vào ngày 2/11, bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng đã livestream cho biết vào khoảng 14h chiều thứ 5 (ngày 4/11), bà và trên dưới 50 người sẽ đến Tịnh thất này để gặp "thầy ông nội" và làm rõ những tin đồn gần đây.

Bên trong Tịnh thất Bồng Lai, mới đây, "tu sĩ" cũng có buổi livestream tỏ thái độ bức xúc khi có quá nhiều người tụ tập trước cửa nhà. Theo đó, người này cũng cho biết đã liên hệ với cơ quan chức năng nhờ giải quyết.