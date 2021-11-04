Hình ảnh bên trong Tịnh Thất Bồng Lai: 'Đệ tử' của 'thầy ông nội' gọi điện cho cơ quan chức năng, bức xúc vì bị nhiều người làm phiền

Xã hội 04/11/2021 15:24

Liên quan đến chuyến "viếng thăm" của bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng vào chiều nay, những người sống bên trong Tịnh thất mới đây cũng đã có buổi livestream chia sẻ tình hình.

Liên quan đến những ồn ào của Tịnh thất Bồng Lai (nay là Thiền am bên bờ vũ trụ), trước đó, vào ngày 2/11, bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng đã livestream cho biết vào khoảng 14h chiều thứ 5 (ngày 4/11), bà và trên dưới 50 người sẽ đến Tịnh thất này để gặp "thầy ông nội" và làm rõ những tin đồn gần đây.

Bên trong Tịnh thất Bồng Lai, mới đây, "tu sĩ" cũng có buổi livestream tỏ thái độ bức xúc khi có quá nhiều người tụ tập trước cửa nhà. Theo đó, người này cũng cho biết đã liên hệ với cơ quan chức năng nhờ giải quyết. 

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Người của Tịnh thất Bồng Lai gọi điện cho cơ quan chức năng khi bị nhiều người 'bao vây' ngoài cổng - Ảnh: Chụp màn hình
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Họ cho biết nhiều người bên ngoài đã 'thọt' điện thoại qua khe cửa để quay lại những hình ảnh bên trong -  Ảnh: Chụp màn hình

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Hình ảnh bên ngoài qua ống kính của 'tu sĩ' H.N -  Ảnh: Chụp màn hình
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Người của Tịnh thất Bồng Lai tỏ thái độ bức xúc trước tình hình hiện tại -  Ảnh: Chụp màn hình
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Ngoài ra, 'tu sĩ' còn tiết lộ cách đây không lây, Tịnh thất đã bị 'tấn công', để lại nhiều vết tích trên cánh cổng. Hiện, mọi người đang chờ cơ quan chức năng đến điều tra sự việc trước khi thay cổng mới -  Ảnh: Chụp màn hình

Cập nhật tình hình, được biết, mới đây, bà chủ Đại Nam đã đến Tịnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, do người dân tập trung quá đồng, cộng thêm việc Tinh thất không mở cửa "tiếp đòn" nên bà đành "quay xe" trở về.

Xôn xao thông tin đệ tử của 'thầy ông nội' chở một cô gái chạy xe máy ra khỏi Tịnh Thất Bồng Lai?

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là 2 người đàn ông của Tịnh thất Bồng Lai chở theo một cô gái rời khỏi Tịnh Thất khiến nhiều người xôn xao.

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