Liên quan đến chuyến "viếng thăm" của bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng vào chiều nay, những người sống bên trong Tịnh thất mới đây cũng đã có buổi livestream chia sẻ tình hình.
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Liên quan đến những ồn ào của Tịnh thất Bồng Lai (nay là Thiền am bên bờ vũ trụ), trước đó, vào ngày 2/11, bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng đã livestream cho biết vào khoảng 14h chiều thứ 5 (ngày 4/11), bà và trên dưới 50 người sẽ đến Tịnh thất này để gặp "thầy ông nội" và làm rõ những tin đồn gần đây.
Bên trong Tịnh thất Bồng Lai, mới đây, "tu sĩ" cũng có buổi livestream tỏ thái độ bức xúc khi có quá nhiều người tụ tập trước cửa nhà. Theo đó, người này cũng cho biết đã liên hệ với cơ quan chức năng nhờ giải quyết.
Cập nhật tình hình, được biết, mới đây, bà chủ Đại Nam đã đến Tịnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, do người dân tập trung quá đồng, cộng thêm việc Tinh thất không mở cửa "tiếp đòn" nên bà đành "quay xe" trở về.