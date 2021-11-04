Xôn xao thông tin đệ tử của 'thầy ông nội' chở một cô gái chạy xe máy ra khỏi Tịnh Thất Bồng Lai?

Xã hội 04/11/2021 14:33

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là 2 người đàn ông của Tịnh thất Bồng Lai chở theo một cô gái rời khỏi Tịnh Thất khiến nhiều người xôn xao.

Liên quan đến những ồn ào của Tịnh thất Bồng Lai (nay là Thiền am bên bờ vũ trụ), trước đó, vào ngày 2/11, bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng đã livestream cho biết vào khoảng 14h chiều thứ 5 (này 4/11), bà và trên dưới 50 người sẽ đến Tịnh thất này để gặp "thầy ông nội" và làm rõ những tin đồn gần đây.

Được biết, hiện tại, ngay trước cổng Thiền am, người dân tập trung đông đúc. Qua những hình ảnh trên livestream của một số Youtuber tại đây, có thể thấy, lực lượng chức năng đã có mặt để kiểm soát tình hình.

Đáng chú ý, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện những hình ảnh được cho là hai người đàn ông sống trong Tịnh thất chạy xe máy ra khỏi nơi này, sau xe có chở theo 1 cô gái. Cụ thể, hai người đàn ông che kín mặt này được nhận định là N.N. và H.N. - những người từng đại diện cho Tịnh Thất giải đáp thắc mắc của khán giả và truyền thông trong thời gian qua. Nhân vật còn lại cũng diện trang phục kín đáo và chưa xác định được danh tính.

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Bài viết trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện, chưa rõ thực hư thế nào, phía Tịnh Thất cũng chưa có động thái phản hồi sự việc trên nhưng những hình ảnh sau khi được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

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Mới đây, H.N., người sống tại Tịnh thất Bồng Lai (nay là Thiền am bê bờ vũ trụ) đã cập nhật trạng thái trên trang cá nhân và chia sẻ hình ảnh mới nhất về Tịnh thất ở thời điểm hiện tại.

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Từ khóa:   phương hằng đi thăm thiền am bên bờ vũ trụ bà Nguyễn Phương Hằng Lê Tùng Vân

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