Bố mẹ Diễm My đau lòng làm đơn kiện con gái, bộc bạch: 'Trong suốt thời gian qua, chúng tôi đã đi tìm con bé ở khắp mọi nơi'

Xã hội 22/11/2021 20:37

Mới đây, mẹ ruột cô gái tên Diễm My đã có thêm nhiều tiết lộ về những ồn ào thời gian qua với Tịnh thất Bồng Lai khi con gái mình đến nay vẫn chưa rõ tung tích.

Liên quan đến những ồn ào xoay quanh Tịnh thất Bồng Lai (nay là Thiền am bên bờ vũ trụ) và gia đình một cô gái tên Diễm My - người từng đến Tịnh thất này sống nhưng hiện không rõ tung tích, theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, bà Đoàn Thị Tuyết Mai - mẹ ruột của Diễm My cho biết đã hơn 1 năm rưỡi qua, vợ chồng bà không thể gặp được con. 

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Cô gái tên Diễm My tại Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Internet

Được biết, vào năm 2020, vợ chồng bà Mai từng được gặp và "nhận" lại con từ cơ quan công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thông qua các video được lan truyền trên mạng xã hội, khi ấy, những người ở Tịnh Thất đã có hành vi lớn tiếng chỉ trích còn ông Lê Tùng Vân thì nằm dài trên băng ghế đá như đang "lên tăng xông". 

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Người của Tịnh thất đến cơ quan công an 'đòi' lại Diễm My - Ảnh: Cắt từ video

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Kể về sự việc trên, bà Mai cho biết: "Vào thời điểm đó, họ đã đăng ký tạm trú, tạm vắng cho con tôi tại Tịnh thất Bồng Lai. Hơn nữa, Diễm My đã trên 18 tuổi nên chúng tôi không có quyền can thiệp". 

Cũng theo lời bà Mai, con gái đã bị xúi giục để làm video cho rằng mình bị cha xâm hại. Sau khi đoạn video này lan truyền trên mạng xã hội, cơ quan điều tra, Hội phụ nữ... cũng đã vào cuộc làm rõ. Trong đơn tố cáo cha ruột của Diễm My, địa chỉ mà cô ghi chú là ở hộ gia đình bà Cao Thị Cúc. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra đến liên hệ, phía Tịnh Thất đã khẳng định cô không còn ở đây nữa.

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Bố mẹ Diễm My- Ảnh: Internet

"Chúng tôi rất đau lòng nhưng phải làm đơn kiện con gái vì vu khống, để nó ra trình diện trước cơ quan luật pháp. Công an làm hồ sơ và gửi giấy truy tìm cách đây 6 tháng rồi nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Trong suốt thời gian qua, chúng tôi đã đi tìm con bé ở khắp mọi nơi nhưng không có bất kì tung tích nào" - bà Mai cho biết.

Như đã đưa tin trước đó, cũng theo thông tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, bà Mai cho biết gia đình bị Tịnh thất Bồng Lai vu khống lấy cắp 305 triệu đồng và nhiều hành vi sai phạm khác.

Cụ thể, bà Mai kể lại: "Sau khi cuộc gặp gỡ giữa nhà tôi và những người trong Tịnh thất Bồng Lai xảy ra, họ nói rằng chúng tôi lấy cắp 305 triệu đồng, cho rằng chúng tôi "mua chuộc" công an. Nhưng tiền bạc nào mua được sự sai lầm? Sau khi cơ quan điều tra vào cuộc, họ cũng đã có kết luận rằng chúng tôi không vi phạm pháp luật. Chúng tôi không có bất kỳ mục đích nào ngoài việc tìm con".

Về phía Tịnh thất Bồng Lai, theo Tổ Quốc, người đại diện nơi này bức xúc cho rằng nếu gia đình muốn tìm Diễm My "thì phải xử lý ở phía Diễm My, chứ tại sao suốt nhiều năm nay lại gây rối, đặt điều rằng Thiền am dụ dỗ".

"Tới tận bây giờ thì Diễm My đã cắt đứt liên lạc với Thiền am. Thậm chí đã để lại email nhưng không có phản hồi!" - đại diện Tịnh thất nói thêm.

Được biết, xuất hiện trong một buổi giao lưu với 1 CEO Bình Dương, bố mẹ Diễm My đã tuyên bố sẽ trao thưởng 1 tỷ  cho ai tìm được tung tích của con gái mình.

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