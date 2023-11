Bố mẹ Diễm My đau lòng làm đơn kiện con gái, bộc bạch: 'Trong suốt thời gian qua, chúng tôi đã đi tìm con bé ở khắp mọi nơi'

Liên quan đến những ồn ào xoay quanh Tịnh thất Bồng Lai (nay là Thiền am bên bờ vũ trụ) và gia đình một cô gái tên Diễm My - người từng đến Tịnh thất này sống nhưng hiện không rõ tung tích, theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, bà Đoàn Thị Tuyết Mai - mẹ ruột của Diễm My cho biết đã hơn 1 năm rưỡi qua, vợ chồng bà không thể gặp được con.

Cô gái tên Diễm My tại Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Internet

Được biết, vào năm 2020, vợ chồng bà Mai từng được gặp và "nhận" lại con từ cơ quan công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thông qua các video được lan truyền trên mạng xã hội, khi ấy, những người ở Tịnh Thất đã có hành vi lớn tiếng chỉ trích còn ông Lê Tùng Vân thì nằm dài trên băng ghế đá như đang "lên tăng xông".