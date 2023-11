Mẹ của cặp song sinh dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi lần đầu tiết lộ từng muốn bỏ cuộc trước phẫu thuật 1 tuần, nguyên nhân vì sao?

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh Thiền am bên bờ vũ trụ bị đập phá hoang tàn trong khi những người ở đây chỉ đứng nhìn. Trong khi nhiều người đồn đoán nơi này đã bị "giải tán" do những ồn ào vừa qua thì phía Thiền am đã lên tiếng.