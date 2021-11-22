Mẹ của cặp song sinh dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi lần đầu tiết lộ từng muốn bỏ cuộc trước phẫu thuật 1 tuần, nguyên nhân vì sao?

Xã hội 22/11/2021 11:28

Mới đây, khi tham gia một chương trình truyền hình, mẹ của cặp song sinh dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi đã có những trải lòng về "ca phẫu thuật lịch sử" của hai con khi mới 13 tháng tuổi.

Thời gian trước, thông tin về hai cháu bé song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi dính liền thu hút được đông đảo sự quan tâm của dư luận. Ngày 15/7/2020, cặp song sinh 13 tháng tuổi đã trải qua cuộc phẫu thuật tách rời cơ thể tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Sau 13 tiếng, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công tốt đẹp trong sự vui mừng của mọi người. Tính đến thời điểm hiện tại, hai cháu bé đã dần dần hồi phục và cuộc đời bình thường như bao đứa trẻ khác.

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Cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi trước khi làm phẫu thuật -  Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, trong một chương trình truyền hình, chị Trần Thị Hồng T., mẹ của Trúc Nhi - Diệu Nhi đã tiết lộ về chuyện từng có ý định bỏ cuộc vì thương con.

Cụ thể, trước cuộc đại phẫu thuật của hai con 1 tuần, chị T. nằm nhìn bé chơi vui vẻ cười đùa rất bình thường. Bất giác, chị quay sang nói với chồng: “Thôi hay bây giờ cứ để con như vậy rồi đưa chúng về đi, đừng phẫu thuật nữa. 

Cả 1 năm trời gắn bó, tình yêu, tình thương dành cho con không kể xiết. Mình cũng đã quen thấy con trong hình hài như vậy nên bỗng dưng thấy mọi thứ bình thường. Nếu cho con thực hiện phẫu thuật, có vấn đề gì thì người làm mẹ như mình không biết phải làm sao. 

Nhưng rồi ông xã động viên mình cố gắng, cả nhà đã đi được đến chặng đường này rồi thì hãy đặt niềm tin vào các y bác sĩ. Hãy tin rằng rồi hai con sẽ khỏe mạnh”.

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Mẹ hai bé chia sẻ về các con - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi phẫu thuật xong, tình trạng sức khỏe của Trúc Nhi - Diệu Nhi ổn định và được đưa về phòng hồi sức. Thế nhưng, chị T, còn tiết lộ có một bé khi đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật thì bỗng dưng tỉnh lại. Điều này nằm ngoài dự tính bởi lẽ nếu tỉnh vào lúc ấy bé có thể sẽ bị sốc. Vì vậy bác sĩ lập tức phải gây mê cho bé. May mắn là bé đáp ứng được, không có vấn đề gì nguy hiểm xảy ra.

Cuối chương trình, chị T. tỏ lòng biết ơn bố mẹ hai bên đã ở bên, ủng hộ và chăm sóc cho các cháu. Mẹ của Trúc Nhi - Diệu Nhi cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã dành sự quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần cho gia đình mình. 

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Hai bé hiện đã khỏe mạnh và có cuộc sống bình thường - Ảnh: Internet

Theo Tuổi Trẻ, ca mổ Trúc Nhi - Diệu Nhi được xác nhận kỷ lục với tên: "Ca đại phẫu thuật phức tạp với đội ngũ y, bác sĩ tham gia nhiều nhất Việt Nam để mổ tách dính vùng bụng chậu cho cặp song sinh".

Vào cuối tháng 7, UBND TP.HCM ký quyết định tặng bằng khen cho Bệnh viện Nhi đồng thành phố, các khoa của bệnh viện và 35 y bác sĩ đã có thành tích xuất sắc trong mổ tách rời Trúc Nhi - Diệu Nhi. Riêng gia đình Trúc Nhi - Diệu Nhi nhận được 1,5 tỉ đồng từ các nhà hảo tâm, sau khi đã trừ chi phí điều trị 668 triệu đồng và tạm ứng viện phí cho các đợt điều trị tiếp theo là hơn 218 triệu đồng.

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