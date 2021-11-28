Mang tiếng lấy chồng Tây, người phụ nữ phải để con vào lồng sắt chở đi khắp TP.HCM nhặt ve chai và cuộc đời đầy bi thương khiến nhiều người xót xa

Cụ thể, chị Duyên đã đăng ký kết hôn với người đàn ông quốc tịch Canada vào năm 1999. Chồng Tây dạy học ở Việt Nam còn chị mở thêm quán nhậu ở đường Phan Xích Long, TP.HCM. Cả hai sau đó có được 2 người con (1 trai, 1 gái), cuộc sống dư dả, có của ăn của để.

Cách đây khoảng 10 ngày, trên một kênh Youtube đã đăng tải một đoạn clip về người phụ nữ lái xe máy kéo theo chiếc lồng sắt nhưng một ngôi nhà di động trên khắp các con đường TP.HCM khiến bao người xót xa. Theo Pháp luật và Bạn đọc, đây là nơi để trú ngụ che nắng che mưa qua suốt mùa dịch của mẹ con chị Huỳnh Thị Bích Duyên (SN 1970), quê gốc Hải Phòng.

"Mang tiếng lấy chồng nước ngoài mà ngày hôm nay không có gì. Mẹ con phải ra đường, người nhà không được nhờ hay giúp đỡ gì. Thấy tủi nhục quá. Thôi giờ mẹ con sống như vậy không dám phiền đến ai, ngày ngày đi lượm ve chai vậy" - chị Duyên tâm sự về cuộc đời mình.

Cứ ngỡ cuộc đời sẽ mãi êm ấm như vậy thì biến cố ập tới. Theo đó, năm 2015, khi quyết định cho con về Canada ăn học thì người chồng chị bỗng phát hiện bị ung thư, phải vào điều trị trong Bệnh viện Chợ Rẫy. Chị Duyên vội bán tống bán tháo tài sản, lấy tiền chạy chữa cho chồng. Thế nhưng, cuối cùng, chộng chị cũng ra đi để lại món tiền nợ chữa bệnh cho mấy mẹ con.

Chiếc xe cũng là nới che nắng che mưa của mẹ con chị - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, sau khi chồng mất, người thân ở Canada có sang và hứa sẽ giúp đỡ mẹ con rất nhiều. Nhưng họ cũng chỉ nói vậy, rồi giãn cách, biệt tăm. Mẹ chồng chị đã già rồi và đang nuôi 4 đứa cháu. Con trai lớn của chị từng sang nhà nội ở Canada chơi nhưng bị đuổi về Việt Nam.

Chị Duyên đi nhặt ve chai - Ảnh: Chụp màn hình

Nói về các con của mình, chị Duyên cho biết cô con gái qua Singapore rồi nhà chồng cắt đứt liên lạc từ đó tới nay, giờ chị cũng không biết tung tích con ra sao. Con trai cả của chị Duyên mang quốc tịch cha, tên Baker Huỳnh Ngọc Vương (SN 2001) khi đó học lớp 8. Chịu cú sốc mất cha, Vương sụp đổ, lại gặp nhóm bạn xấu chơi "hút cỏ". Một sáng ngủ dậy, Vương bỗng thấy đôi chân mình tê liệt, không nhấc lên nổi nữa. Em được chẩn đoán liệt dây thần kinh.

Con trai chị Duyên - Ảnh: Chụp màn hình

Sau có MTQ đóng cho cháu 200 triệu vô làm lại thì 50/50, sau 3 - 6 tháng cháu sẽ đi lại được. Điều trị được 5 ngày thì dịch quá, đúng đợt giãn cách nghỉ từ bữa tới giờ" - chị Duyên nghẹn nào.

Đôi chân của Vương bị teo, giờ như khúc xương khô. Hằng ngày, Vương ngồi trong lòng sắt theo mẹ đi nhặt ve chai, tối ra gầm cầu Tân Thới Hiệp ngủ. Tiền bán phế liệu, chị Duyên đem con cho đi bấm huyệt, phí 200k/buổi. Vương rất thương mẹ, nói sau này khỏi sẽ đi làm bảo vệ để phụ mẹ.

"Giờ bác sĩ bảo chân Vương chết hết cơ rồi, bấm mở huyệt ra đau lắm. Đi 1 ngày vậy 200k, tôi không đủ khả năng mướn trọ nữa mới thuê người ta đóng cái xe. Người ta nhìn cũng hiếu kỳ lắm, nhiều người thấy xe phanh không kịp, có khi ủi vô mình luôn..."

Sau khi đoạn clip về mẹ con chị Duyên đăng tải lên mạng xã hội, nhiều MTQ đã ngỏ ý xin giúp đỡ.