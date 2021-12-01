Tịnh thất Bồng Lai lên tiếng về việc nuôi trồng và buôn bán thủy sản: 'Những con cá mà thầy nuôi cần phải hy sinh cho gần 80 người được sinh sống, đó là bắt buộc'

Trước những thắc mắc về việc ông Lê Tùng Vân từng nuôi trồng và buôn bán thủy sản ngay trong trại trẻ mồ côi, phía Tịnh thất Bồng Lai đã lên tiếng.

Thời gian gần đây, vụ ồn ào xoay quanh Tịnh thất Bồng Lai khiến nhiều người chú ý. Từ đó, thông tin về Tình thất này được cư dân mạng quan tâm, tìm hiểu. Được biết, vào năm 1990, sau khi rời quê An Giang, ông Lê Tùng Vân đã thành lập nên một trại dưỡng lão, cô nhi Thánh Đức tại ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Tại đây, ông Lê Tùng Vân đã nuôi trồng thủy sản để bán mặc dù vẫn nhận mình là người "tu học", "ăn chay, niệm Phật". Ông Lê Tùng Vân và một số người sống trong Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Internet Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, Nhị Nguyên - đại diện Tịnh thất Bồng Lai đã lên tiếng giải thích. Nhị Nguyên cho biết hành đồng này nhằm cải thiện chi phí sinh hoạt của trại trẻ.

"Chúng tôi cũng nhận được thắc mắc của mọi người là vì sao người tu hành lại nuôi cá để bán. Lúc ấy, trại mồ côi có hơn 80 người. 80 nhân khẩu là 80 miệng ăn, chi phí sinh hoạt đâu có nhỏ, hỏi nguồn tài chính đó ở đâu mà có để nuôi được hết ngần ấy người đây. Lúc đó, sư phụ tôi tu ẩn dật không ai biết tới, cũng chẳng thể mong chờ có ai phụ giúp gì được. Thế là "thầy ông nội" đã tạo ra một cái nghề cho cả thiền viện là làm làm nhang. Sư phụ đã đầu tư mua mấy chục cái máy làm nhang về để làm, rồi mấy thầy thì nghiên cứu cách trộn bột nhang với làm sao cho cây nhang nó thơm.

Nhưng thu nhập của nghề làm nhang này không đủ để nuôi hết 80 người. Cuối cùng, "thầy ông nội" đổi qua nghề nuôi trồng thủy sản. Thầy đã dầm mưa dãi nắng, bôn ba lăn lộn cực khổ với nghề nuôi thủy sản này gần 20 năm trời để lo hết cho mọi người" - Nhị Nguyên cho hay. Các trẻ em đang sống tại Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Internet Trước câu hỏi về chuyện "nuôi thủy sản như vậy có sát sanh, có gây nghiệp?", ông Nhị Nguyên cho biết: "Trên đời này có những chuyện cần phải hy sinh, những con cá mà thầy nuôi cần phải hy sinh cho gần 80 người được sinh sống, đó là bắt buộc. Thầy giết những con cá này thì thầy mang tội nhưng tội nhỏ xíu. Nhưng bù lại gần 80 mạng người được thầy cứu sống thì cái phước lớn cỡ nào". Liên quan đến trại dưỡng lão, cô nhi Thánh Đức, theo kết quả điều tra xác minh của cơ quan chức năng vào thời điểm đó, cơ sở Thánh Đức thành lập trái phép, địa phương không hay biết, cơ sở vật chất tạm bợ, nhà cửa ẩm thấp, không đảm bảo sức khỏe, phát sinh bệnh tật, không đăng ký tạm trú, con dấu của trại là dấu tự khắc, trẻ em trên 15 tuổi phải đi thu lượm đầu cá về xay, nuôi cá trê…Tuy nhiên, sau ngần ấy ồn ào, hiện tại, ông Lê Tùng Vân vẫn đang ấp ủ mở tiếp một cơ

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