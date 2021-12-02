Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên trong năm nay

Thủ tướng nhấn mạnh phải có kế hoạch cụ thể, chi tiết và triển khai tiêm vaccine an toàn, hợp lý, hiệu quả, phấn đấu đến hết năm cơ bản tiêm đủ hai mũi cho người từ 18 tuổi trở lên.

Theo thông tin từ Pháp Luật TP.HCM, ngày 2/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2021 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2021. Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng cho biết nhìn tổng thể hiện nay cả nước đã kiểm soát được dịch bệnh để khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, xuất nhập khẩu tăng khá, trong đó xuất siêu trở lại, năng lượng, lương thực, thực phẩm ổn định, thị trường lao động được phục hồi, một số tồn đọng được xử lý tích cực…

Thủ tướng nhận định dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và dự báo còn diễn biến phức tạp hơn trước do nguy cơ xâm nhập biến chủng Omicron. Ảnh: Pháp luật TP.HCM Một số công trình trọng điểm được thúc đẩy, hoàn thiện, trong đó có tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, an sinh xã hội được đảm bảo, văn hóa được giữ gìn, phát huy nhất là sau Hội nghị văn hóa toàn quốc, an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đối ngoại được mở rộng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng, tăng cường… Thủ tướng nhận định dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và dự báo còn diễn biến phức tạp hơn trước do nguy cơ xâm nhập biến chủng Omicron, số ca mắc và tử vong do Covid-19 có xu hướng tăng.

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nắm chắc, dự báo tốt tình hình, đặc biệt là về dịch Covid-19, kiên trì thực hiện "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Thủ tướng nhấn mạnh phải có kế hoạch cụ thể, chi tiết và triển khai tiêm vaccine an toàn, hợp lý, hiệu quả, phấn đấu đến hết năm cơ bản tiêm đủ hai mũi cho người từ 18 tuổi trở lên, tiếp tục triển khai tiêm vaccine cho trẻ em, tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, phải rà soát lại các quy trình và việc thực hiện trong quá trình tiêm chủng, không để xảy ra các sự cố đáng tiếc. Đặc biệt, tiếp tục nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch; người dân phải vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm công thức "5K+vaccine, thuốc điều trị+công nghệ+ý thức người dân+các biện pháp khác." Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện xây dựng Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội để trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm. Theo nguồn tin từ Sức khỏe Việt Nam, trong chiều cùng ngày, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 13.689 ca mắc mới, trong đó 21 ca nhập cảnh và 13.677 ca ghi nhận trong nước (giảm 829 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 7.538 ca trong cộng đồng).

Số ca nhiễm và tử vong do Coivd-19 tăng lên ở nhiều tỉnh thành, Thủ tướng có công điện mới gửi Bộ Y tế Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức viêm vaccine cho toàn bộ người dân trong độ tuổi được chỉ định.

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