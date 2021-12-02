Mưa lũ ở miền Trung và Tây Nguyên: Ghi nhận 18 người chết và mất tích

Xã hội 02/12/2021 16:22

Tỉnh Phú Yên là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với 10 người chết và mất tích do mưa lũ. Tiếp đó là Bình Định 3 người, Khánh Hòa 2 người, Kon Tum 1 người và Đắk Lắk ghi nhận 2 người thiệt mạng. Tổng cộng có 18 người chết và mất tích do mưa lũ.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 2/11, ông Trần Quang Năng - trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết từ ngày 1/12, mưa lớn ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hoàn toàn chấm dứt. 

Do mưa đã giảm, lũ trên các sông đang rút dần, tình trạng ngập lụt tại các địa phương miền Trung đã giảm. Hiện lũ trên các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa đang xuống, mực nước lúc 7h ngày 2/12 trên sông Kôn (Bình Định) tại Thạnh Hòa 7,3m, trên báo động (BĐ) 2 0,3m. 

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa tiếp tục xuống dưới mức BĐ1, riêng sông Kôn (Bình Định) xuống chậm và ở mức BĐ1 - BĐ2.

"Tháng 11 là thời kỳ mưa lũ chính vụ ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Trong đợt mưa lũ vừa qua, dù lượng mưa lớn nhưng không vượt quá lịch sử. Lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và Tây Nguyên đạt mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3. 

Riêng đỉnh lũ trên sông Kôn (Bình Định) tại Thạnh Hòa 9,46m, vượt BĐ3 1,46m, dưới lũ lịch sử năm 2013 là 0,22m" - ông Năng nhận định.

Theo ông Năng, trong 10 ngày tới và đến cuối tháng 12/2021, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên chưa có dấu hiệu xuất hiện đợt mưa lớn tiếp theo. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình và đưa ra bản tin cảnh báo khi có dấu hiệu xuất hiện mưa lớn.

Lý giải về việc đưa ra cảnh báo cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa trên địa bàn các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên trong các bản tin cảnh báo lũ vừa qua, ông Năng cho biết từ ngày 26-11, trung tâm đã dự báo ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn từ ngày 27 đến 30/11.

18 nguoi chet va mat tich
Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa tiếp tục xuống dưới mức BĐ1, riêng sông Kôn (Bình Định) xuống chậm và ở mức BĐ1 - BĐ2 - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo VOV,  thống kê đến sáng 2/12 cả Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng cho biết, chống thiên tai, đã có 18 người chết và mất tích do mưa lũ ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Tỉnh Phú Yên là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với 10 người chết và mất tích. Tiếp đó là Bình Định có 3 người chết, Khánh Hòa có 2 người, Kon Tum 1 người và Đắk Lắk 2 người.

Mưa lũ làm ngập và sạt lở gây ách tắc các tuyến giao thông như Quốc lộ 14H, 40B, Trường Sơn Đông qua địa phận tỉnh Quảng Nam;  Quốc lộ 24, 24C ở tỉnh Quảng Ngãi: Quốc lộ 24, 24C; Quốc lộ 1, tuyến tránh An Nhơn và một số vị trí tại Quốc lộ 27C thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh tỉnh Bình Định; Quốc lộ 19C, 25, 27, 29 qua địa phận tỉnh Phú Yên

Tính đến 21h đêm 1/12, quốc lộ 40B ở tỉnh Quảng Nam; Quốc lộ 27C ở tỉnh Bình Định và 2 điểm Trường Sơn Đông qua địa phận tỉnh KonTum đã thông xe 1 làn, tuy nhiên giao thông còn khó khăn.

Mưa lũ cũng làm gần 4.000 căn nhà bị ngập; hơn 1.600 ha lúa và hoa màu hư hỏng; hàng nghìn gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi. Hiện nước đang rút nhanh; các địa phương tiếp tục thống kê đánh giá thiệt hại.

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