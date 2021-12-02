Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức viêm vaccine cho toàn bộ người dân trong độ tuổi được chỉ định.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 2/12, Thủ tướng ban hành công điện về việc tăng cường rà soát công tác tiêm vaccine, quản lý, điều trị người bị nhiễm Covid-19.

Cụ thể, những ngày gần đây, số ca nhiễm, số ca tử vong do Covid-19 có xu hướng gia tăng. Trong các nguyên nhân, có bất cập trong quản lý, hỗ trợ, điều trị người bị nhiễm Covid-19 dù đã đủ vaccine nhưng vẫn còn một số lượng đáng kể người già, người có bệnh nền chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19, có nguy cơ tử vong cao nếu nhiễm bệnh.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo các tỉnh, thành phố tổ chức tiêm vaccine cho toàn bộ người dân trong độ tuổi được chỉ định. Ảnh: Internet

Do vậy, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức viêm vaccine cho toàn bộ người dân trong độ tuổi được chỉ định. Đặc biệt lưu ý những người cao tuổi, người có bệnh nền, chỉ đạo các bệnh viện phối hợp với hệ thống y tế dự phòng để tiêm an toànx, nhanh nhất. Triển khai khẩn trương việc tiêm mũi bổ sung, tăng cường.

Bộ Y tế phân bổ ngay thuốc kháng virus dạng viên để các tỉnh, thành phố tổ chức cấp phát cho tất cả những người bị nhiễm virus uống ngay sau khi được xác định dương tính.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai hệ thống theo dõi, quản lý sức khỏe cho tất cả những người bị nhiễm virus, không để xảy ra tình trạng người nhiễm virus không liên hệ được với cơ sở y tế, không được phát thuốc điều trị ngay (bao gồm cả thuốc kháng virus nêu trên).

Cùng với đó, Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cấp phép, công tác mua sắm bảo đảm đủ thuốc điều trị; tổ chức tăng cường lực lượng cho các địa phương có yêu cầu.

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