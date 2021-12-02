Nghệ An: Thu giữ 90kg chả thịt không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối đang trên đường đi tiêu thụ

Xã hội 02/12/2021 14:39

Một xe khách vận chuyển 90kg chả thịt không rõ nguồn gốc trên đường vận chuyển từ Bắc vào Nam tiêu thụ vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Theo báo Nghệ An đưa tin, ngày 2/12, thông tin từ Cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết, vừa phát hiện một xe khách đang vận chuyển 90kg chả thịt và 25 khẩu súng nhựa trên đường đi tiêu thụ.

Cụ thể, khoảng 23 giờ, ngày 1/12, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Đội QLTT số 4 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra xe tải mang  20C - 030.87 do ông Nông Ngọc Dũng, trú tại thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn chạy từ Bắc vào Nam.

Nghệ An: Thu giữ 90kg chả thịt không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối đang trên đường đi tiêu thụ - Ảnh 1
Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng bị thu giữ - Ảnh: Báo Nghệ An

Qua kiểm tra, Đội QLTT số 4 phát hiện trên xe vận chuyển 25 khẩu súng nhựa đồ chơi do nước ngoài sản xuất; 65 kg chả thịt, 25 kg chả cốm không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên. Ngay sau đó, Đội QLTT số 4 đã tiến hành xử phạt hành chính, đồng thời tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm nói trên.

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