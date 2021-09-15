Phần thịt lợn này bất ngờ trở thành 'hàng hot' có giá đắt đỏ đến 600.000 đồng/kg nhưng vẫn cháy hàng

Xã hội 15/09/2021 11:24

Ngày trước, phần thịt lợn này có giá rẻ nhưng khoảng thời gian 2 năm trở lại đây, bỗng nhiên nó lại là "hàng hot" được nhiều bà nội trợ tìm mua vì luôn trong tình trạng cháy hàng.

Thời gian gần đây, nhiều tiểu thương trên chợ mạng rao bán một loại thịt lợn có giá lên tới 300.000 đồng/kg, hàng nhập ngoại còn lên tới 600.000 đồng/kg nhưng vẫn có sức hút kỳ lạ. Theo quảng cáo, đây được cho là phần thịt ngon nhất của con lợn được gọi là nạc nọng lợn (nọng heo).

Phần thịt nọng này được ra từ má lợn và mỗi con lợn chỉ lấy được rất ít nạc nọng.Bên cạnh, phần thịt này mềm giòn, có xen lẫn các vân mỡ mỏng, sau khi chế biến vẫn rất mềm, béo nhưng không ngấy, vị ngọt đậm đà. 

Trước đây, nạc nọng lớn có giá rẻ nên người bán ít khi lọc riêng ra mà chỉ để bán chung với má lợn hoặc bán kèm với mũi, tai lợn. Nếu có lọc riêng ra thì giá cũng không đắt như thịt mông hay thịt thăn. 

Khoảng 2 năm trở lại đây, loại nạc nọng bất ngờ trở thành "hàng hot", giá cũng từ đó tăng chóng mặt. Ở các chợ dân sinh hay chợ mạng, nạc nọng đắt hơn nhiều lần so với các phần thịt khác. Trong siêu thị, nạc nọng của Meat Deli còn có giá lên tới 416.000 đồng/kg nhưng vẫn luôn cháy hàng. 

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Thịt nạc nọng có giá đắt hơn nhiều so với thịt ba chỉ hay thịt thăn - Ảnh: Chụp màn hình

Thậm chí, nạc nọng lợn Iberico Legado (lợn đen Tây Ban Nha nổi tiếng thế giới vì được nuôi chăn thả tự nhiên trên các vùng đồi, thức ăn chủ yếu là thảo dược) bán ở các cửa hàng thực phẩm sạch còn có lên đến 600.000 đồng/kg.

Lý giải nguyên nhân phần thịt này "gây sốt", chị Hương - một tiểu thương bán thịt ở chợ Thành Công, Đống Đa, Hà Nội cho biết, nhiều người đánh giá đây là phần thịt ngon nhất của con lợn, ăn giòn, ngọt thịt, mỡ và nạc đan xen, không bị ngấy như thịt thăn hay thịt ba chỉ. Hơn nữa, phần thịt này hiếm, trong khi đó dân tình lại tìm mua rất nhiều nên giá cũng bị đẩy lên cao.

Là fan cuồng của món nạc nọng nướng cũng như nạc nọng áp chảo, chị Diệu (ở Hai Bà Trưng) thừa nhận, dù nọng lợn giá đắt nhưng rất đáng đồng tiền bát gạo, tẩm ướp gia vị rồi cho vào nồi chiên không dầu làm món nướng hoặc chỉ luộc đơn giản chấm mắm cũng rất hấp dẫn. Chị Diệu còn cho hay thêm:

"Có hôm tôi vào siêu thị mua 1 khay nạc nọng chỉ hơn 3 lạng giá đã 135.000 đồng. Nhưng cũng may còn mua được. Lúc tôi chờ tới lượt thanh toán, nhiều người hỏi mua nạc nọng nhưng nhân viên báo đã hết hàng".

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