Lợn bướu bất ngờ phản công 'chúa tể đồng cỏ' đuổi đánh không còn sức chống lại

Mùa khô khắc nghiệt trên đồng cỏ Serengeti đã khiến sư tử cái cùng các con của nó gần như kiệt sức vì cái đói. Và điều này trở nên tồi tệ hơn khi 'chúa tể vùng đồng cỏ' lựa chọn sai con mồi rồi bị chú lợn bướu phản công đánh đuổi. Sự khinh địch của sư tử đã khiến nó phải trả cực đắt.

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