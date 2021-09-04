Bắc Giang: Người phụ nữ nhập hơn nửa tấn thịt lợn bẩn, nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi để bán cho người tiêu dùng

Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) phát hiện toàn bộ số thịt lợn bẩn được bà Nguyễn Thị Loan mua ở địa bàn khác rồi mang về huyện bán cho người dân dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Theo thông tin từ Phụ nữ Việt Nam, ngày 4/9, Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành xử phạt bà Nguyễn Thị Loan (SN 1974, trú tại thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên) số tiền 7 triệu đồng do buôn bán sản phẩm động vật nhiễm bệnh.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 3/9, Công an huyện Tân Yên phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện, Đội Quản lý thị trường số 6 (Sở Công thương) tiến hành, kiểm tra phát hiện bà Nguyễn Thị Loan có hành vi mua bán sản phẩm động vật nhiễm bệnh dịch thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch. Tang vật thu giữ 517 kg sản phẩm động vật (gồm thịt, xương lợn).

Tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyễn Thị Loan khai nhận mua số thịt lợn bẩn trên được mua ở địa bàn khác rồi mang về huyện Tân Yên bán cho người dân.

Số thịt được bà Loan chuẩn bị đem bán cho người tiêu dùng - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Công an huyện Tân Yên đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Giang lấy mẫu đối với số thịt lợn trên gửi Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương để xét nghiệm virus dịch tả lợn châu Phi. Kết quả xét nghiệm phát hiện toàn bộ số thịt lợn trên dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Công an huyện đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6 lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Loan số tiền 7 triệu đồng. Đồng thời, tiến hành tiêu hủy 517 kg sản phẩm động vật nhiễm bệnh nêu trên.

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