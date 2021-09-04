Bé trai 3 tuổi ở Bình Phước được tìm thấy trong bụi tre sau gần 1 ngày mất tích

Xã hội 04/09/2021 17:30

Lực lượng phát hiện bé trai trong bụi tre cách nơi được cho là điểm mất tích khoảng 600m sau gần 1 ngày tìm kiếm.

Theo thông tin từ Tiền Phong, chiều 4/9, lãnh đạo huyện Bù Đăng (Bình Phước) xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy bé trai 3 tuổi trong bụi tre. Hiện, sức khỏe bé trai bình thường và được bàn giao cho gia đình.

Trước đó, chiều ngày 3/9, Công an xã Phú Sơn (huyện Bù Đăng) nhận được tin báo của người dân về việc bé T. nghi bị nước cuốn trôi.

Nhận được tin báo, lực lượng công an, chính quyền địa phương và khoảng hơn 30 người dân đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Do mưa lớn, trời tối nên công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng tổ chức tìm kiếm bé trai tại khu vực được cho là bé mất tích khi cùng cha mẹ đi hái măng gần suối.

Sau một đêm, đến hôm nay 4/9, lực lượng chức năng tăng cường hơn 100 người tìm kiếm. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước - Trần Tuệ Hiền cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cháu bé.

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Bé được cho ăn sau khi nhịn đói 1 ngày mất tích - Ảnh: Tiền Phong

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, lực lượng phát hiện bé trai trong bụi tre cách nơi được cho là điểm mất tích khoảng 600m.

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