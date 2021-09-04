Chị gái nằng nặc đòi đi mua xăng dù sống trong khu phong tỏa, lớn giọng cãi tay đôi với dân quân tự vệ: 'Đường nào cũng chặn, đi đổ xăng thế nào đây'

Tại khu dân cư có ca F0 nên đã bị căng dây phong tỏa để đảm bảo không lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên có một người phụ nữ đội mũ bảo hiểm, đi xe máy dừng tại chốt đòi đi qua và lớn tiếng quát tháo cán bộ trực chốt.

Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên nhiều địa phương phải đồng loạt thực hiện siết chặt các biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn cho người dân. Tuy nhiên từ khi dịch bệnh bùng phát đã có rất nhiều trường hợp chống đối, đòi "thông chốt" với đủ mọi lý do trên trời dưới đất. Mới đây, CĐM lại tiếp tục được một phen bức xúc với người phụ nữ nhất quyết đòi đi mua xăng dù đang ở trong vùng phong tỏa.

Theo chia sẻ trong đoạn clip, tại khu dân cư có ca F0 nên đã bị căng dây phong tỏa để đảm bảo không lây lan dịch bệnh. Giữa trưa nắng, một người phụ nữ đội mũ bảo hiểm, đi xe máy dừng tại chốt đòi đi qua và lớn tiếng quát tháo cán bộ trực chốt: "Không có tiền sao tiêu xài được? Chúng mày có nuôi được con chúng mày không? Đường nào cũng chặn thì tao đi đường nào, đi đổ xăng thế nào đây?".

Không được thông chốt, chị gái cãi tay đôi với cán bộ trực - Ảnh cắt từ lip

Lúc này, một anh dân quân trực tại chốt cố gắng giải thích đây là khu có ca nhiễm F0 đang bị phong tỏa từng vùng nên không thể đi được. Đối tượng thản nhiên nói: "F cái gì? Sao lại phong tỏa? Tao đi đổ xăng đường nào mới được chứ, có cái xe như không".

Người phụ nữ hung hăng giật đứt dây phong tỏa - Ảnh cắt từ clip

Vì không được thông chốt nên chị này bước xuống xe giằng co và đưa tay giật phăng dây phong tỏa rồi hùng hổ xô đổ hàng rào chắn, một mực đòi ra ngoài đi mua xăng. Khi lực lượng chức năng doạ gọi công an xuống làm việc thì đối tượng không sợ hãi mà còn thách thức rất vênh váo: "Gọi đi".

Ngay khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt xem, cư dân mạng đều tỏ ra bất bình với hành động hung hãn của người phụ nữ này và để lại hàng trăm bình luận chỉ trích trước thái độ cố tình vi phạm giãn cách xã hội của đối tượng.

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