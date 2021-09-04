Chị gái chạy xe sang ra đường, tuyên bố 'phiếu đi chợ' là 'kim bài thông chốt', mè nheo gọi điện mách 'người anh quyền lực' vì bị chặn không cho đi

Xã hội 04/09/2021 12:44

Người phụ nữ không đội mũ bảo hiểm có cầm phiếu đi chợ nhưng không hề có giấy đi đường. Người này còn khẳng định giấy đi chợ của mình có thể thay thế cho giấy đi đường nên có "quyền" thông chốt.

Sau khi nhiều địa phương thực hiện siết chặt giãn cách xã hội để đản bảo công tác phòng chống dịch bệnh, "phiếu đi chợ" được cấp cho các hộ gia đình để mua nhu yếu phẩm theo thời gian và địa điểm quy định sẵn. Tuy nhiên có nhiều người do vô tình hoặc cố ý vi phạm về thời gian trên phiếu. 

Mới đây, một video ghi lại cuộc cãi cọ giữa người phụ nữ đi xe SH chất đầy đồ ăn trên xe và cán bộ trực chốt kiểm dịch đã gây chú ý trên MXH. Cụ thể, cán bộ trực chốt nghi ngờ người phụ nữ không trung thực, vì xe chở quá nhiều đồ, nghi là đang đi giao hàng chứ không phải đi chự về nên đã yêu cầu dừng xe và kiểm tra. Theo như đoạn clip thì người phụ nữ không đội mũ bảo hiểm có cầm giấy đi chợ nhưng không hề có giấy đi đường. Người này còn khẳng định giấy đi chợ của mình có thể thay thế cho giấy đi đường nên có "quyền" thông chốt.

Sau một hồi giải thích về việc phiếu đi chợ chỉ được sử dụng theo thời gian và địa điểm quy định sẵn và không có hiệu lực thay thế giấy đi đường, chị gái này vẫn kiên quyết cự cãi đến cùng. Lúc này, cả hai đều giơ điện thoại lên để quay phim nhau. Người phụ nữ khăng khăng mình đang bị làm khó, không cho đi chợ, còn cán bộ chặn chốt cũng gay gắt: "Bây giờ là hơn 6 giờ rồi, không đi chợ nữa. Xe này là xe đi giao hàng mà bảo đi chợ".

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Người phụ nữ chở lỉnh kỉnh đồ hộp đòi thông chốt - Ảnh cắt từ clip

Người phụ nữ lúc này có vẻ đuối lý liền lấy cớ có một vài người được thông chốt còn mình bị giữ lại để hỏi vặn vẹo cán bộ, chị quát lớn: "Anh đã kiểm tra giấy tờ của người này chưa? Có giấy tờ chưa mà anh đã cho đi. Những người này xem có giấy tờ gì không? Tôi có giấy tờ mà không cho đi thì những người không có giấy tờ mà cho đi là không được". 

Sau một hồi đôi co, người này vẫn cố luồn lách theo xe ô tô để vượt chốt. Vừa hùng hổ điều khiển xe lách rò, vừa quát tháo: "Tao có giấy đi chợ". 

Cuối cùng, sau một hồi cãi cọ qua lại, người này dừng hẳn lại và rút điện thoại gọi điện mách một người anh về chuyện bị chặn đường. Qua điện thoại, cô ta bức xúc nói: "Anh ơi, em đang đứng ở dốc đầu làng mình, bọn này không cho em qua. Anh ra nhé, em đợi ở đấy".

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Chị gái gọi ngay cho anh trai để mách chuyện bị chặn - Ảnh cắt từ clip

Mặc dù không rõ sau đó "người anh quyền lực" của cô gái có ra mặt hay không nhưng ngay khi đoạn clip được đăng tải, không ít cư dân mạng đã bức xúc và không ngừng chỉ trích thái độ chống đối, bất hợp tác của cô gái, chẳng những thế còn vi phạm an toàn giao thông khi điều khiến xe máy mà không đội mũ bảo hiểm.

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