Test nhanh dương tính với Covid-19, chị gái 'áo đỏ' đứng phắt dậy, 'đủng đỉnh' về nhà mặc cán bộ y tế ráo riết đuổi theo

Xã hội 04/09/2021 09:48

Mới đây, trên MXH lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hàng chục cán bộ mặc đồ bảo hộ truy đuổi một người phụ nữ ở điểm xét nghiệm Covid-19 khiến dư luận xôn xao.

Mới đây, trên MXH lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hàng chục cán bộ mặc đồ bảo hộ truy đuổi một người phụ nữ ở điểm xét nghiệm Covid-19 khiến dư luận xôn xao.

Theo đó, người đăng tải clip cho biết vụ việc xảy ra vào sáng ngày 3/9 tại điểm xét nghiệm Covid-19 ở Thuận An, Bình Dương. Người này viết: "Náo loạn đường phố sáng nay. Khi một người test ra kết quả dương tính thì bỏ đi luôn, lực lượng chức năng phải vất vả chạy theo giữ lại để cách lý, điều trị".

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Test nhanh ra kết quả dương tính, người phụ nữ quay ngoắt đi về nhà - Ảnh cắt từ clip

Trong clip, người phụ nữ mặc áo đỏ sau khi nhận kết quả dương tính liền đột ngột rời khỏi điểm xét nghiệm.

Phát hiện vụ việc, gần chục dân quân, công an, cán bộ y tế đã phải truy đuổi. Họ dùng loa liên tục gọi yêu cầu chị quay lại. Tuy nhiên, người này vẫn bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của cán bộ kiểm dịch và người dân xung quanh.

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Mặc cán bộ y tế thuyết phục, người này vẫn đủng đỉnh đi về - Ảnh cắt từ clip

Một cán bộ cầm loa ra sức thuyết phục: "Tôi nói cho chị biết, trong người chị đang có bệnh chị lây dịch bệnh cho người khác là không tốt. Chị nhanh quay lại điểm test đi". Nghe thấy thế, người này dừng lại nhưng vẫn kiên quyết không có ý định quay lại và thản nhiên đáp: "Cháu về nhà cháu tự cách ly".

Vị cán bộ tiếp tục giải thích và trấn an người phụ nữ này: "Bây giờ chị muốn về nhà cách ly phải về lại điểm test xác định rõ xem chị bị nhiễm hay không".

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Sau một hồi thuyết phục, chị gái đã trở lại điểm xét nghiệm - Ảnh cắt từ clip

Lúc này người phụ nữ có vẻ đã "xuôi xuôi" nên liền quay lại. Nhưng khi đi được một đoạn lại ngập ngừng đứng lại khiến tất cả lo lắng và tiếp tục thuyết phục. Sau một hồi khuyên nhủ quyết liệt của tổ kiểm dịch, người phụ nữ mãi cũng quay về đến điểm xét nghiệm. Ngay sau đó, lực lượng chức năng nhanh chóng kêu gọi mọi người giữ khoảng cách để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

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