Ban hành bộ Quy tắc ứng xử nghệ sĩ: Căn cứ giúp các nghệ sĩ hình thành đạo đức và phát ngôn chuẩn mực

Xã hội 04/09/2021 08:38

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang soạn thảo bộ Quy tắc ứng xử nghệ sĩ nhằm làm căn cứ giúp các nghệ sĩ hình thành đạo đức trong lối sống và có phát ngôn chuẩn mực.

Theo thông tin từ Lao Động, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang soạn thảo bộ Quy tắc ứng xử nghệ sĩ nhằm làm căn cứ giúp các nghệ sĩ hình thành đạo đức trong lối sống và có phát ngôn chuẩn mực.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết bộ Quy tắc sẽ là tiêu chuẩn để các nghệ sĩ có thể tiết chế và có cách hành xử, phát ngôn đúng mực. Mặc dù vẫn chưa được công bố chính thức, nhưng Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, bộ Quy tắc sẽ không có phần “cấm sóng” nghệ sĩ bởi “đây chỉ là khung về quy tắc ứng xử chứ không phải quy phạm pháp luật”. 

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Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, các bộ, ban, ngành sẽ dựa trên bộ Quy tắc này để ra những quy tắc riêng của từng hội, đồng thời quy chế cũng sẽ áp dụng cho cả các nghệ sĩ tự do. Ông Tạ Quang Đông cho biết thêm, tính đến thời điểm hiện tại, nghệ sĩ trực thuộc Bộ VH-TTDL không quá 1.000 người, còn nghệ sĩ hoạt động tự do lại chiếm phần lớn.

Việc ban hành bộ quy tắc trên được xem là một hành động cần thiết, kịp thời của cơ quan quản lý nhằm siết chặt, giảm tải những “lùm xùm” của showbiz Việt, nhất là sau nhiều màn đáp trả đầy "gay cấn" giữa antinfan và nghệ sĩ trong việc nên hay không nên “giải trình” tiền từ thiện.

Cuộc tranh cãi ồn ào kéo dài suốt thời gian qua khiến dư luận không khỏi hoang mang và mệt mỏi, thậm chí người trong cuộc trước những áp lực từ antifan, đã có những lời lẽ bức xúc cho rằng, không ai có quyền yêu cầu nghệ sĩ phải kê khai tiền từ thiện.

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Từ khóa:   bộ Quy tắc ứng xử nghệ sĩ nghệ sĩ Việt nghệ sĩ làm từ thiện

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