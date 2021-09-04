Tin vui: Sau 20 ngày 'phong tỏa cứng' toàn thành phố, Đà Nẵng cơ bản kiểm soát được dịch

Xã hội 04/09/2021 08:28

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng chiều 3/9, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Nguyễn Văn Quảng cho biết, về tổng thể, Đà Nẵng đã kiểm soát được dịch bệnh, cơ bản cắt được các chuỗi lây nhiễm và có đủ cơ sở để xác định rõ mức độ nguy cơ của từng vùng.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng chiều 3/9, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Nguyễn Văn Quảng cho biết, về tổng thể, Đà Nẵng đã kiểm soát được dịch bệnh, cơ bản cắt được các chuỗi lây nhiễm và có đủ cơ sở để xác định rõ mức độ nguy cơ của từng vùng.

Theo ông Quảng, dịch luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào, ở tất cả các địa phương. Sau thời gian dài không có ca mắc trong cộng đồng, quận Sơn Trà hôm nay lại xuất hiện chuỗi lây mới, cho thấy mầm bệnh trong cộng đồng còn rất phức tạp.

Điều đáng mừng là hiện nay năng lực ngành y tế Đà Nẵng hoàn toàn có thể chủ động được hai việc quan trọng là cách ly và tổ chức điều trị. Số ca tử vong tại TP chiếm tỉ lệ thấp.

Ban Thường vụ Thành ủy đã họp, thảo luận và ban hành kết luận về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch mới sau ngày 5/9. Những biện pháp này đáp ứng được yêu cầu thiết yếu của người dân, phục vụ cho hoạt động sản suất cơ bản trên địa bàn và giải quyết về mặt tư tưởng, tâm lý của người dân sau 20 ngày thực hiện nghiêm quy định "ai ở đâu, ở đó”.

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Ảnh minh họa: Internet

Trên cơ sở đó, UBND TP đã ban hành Quyết định 2905 quy định cụ thể các biện pháp ở 3 vùng nguy cơ với 3 cấp độ khác nhau để người dân có mục tiêu phấn đấu.

“Ở vùng xanh chúng ta cho mở chợ truyền thống, người dân được tập thể dụng từ 5-7 giờ sáng, các hoạt động để người dân có sự thoải mái nhất định về mặt tâm lý. Đối với vùng vàng thì hạn chế các hoạt động theo tinh thần của Chỉ thị 05. Người dân sẽ có phấn đấu vì nếu giữ và mở rộng được vùng xanh thì sẽ có được những hoạt động phục vụ cho chính mình. Đây cũng là mục tiêu để người dân thực sự trở thành chiến sĩ, xây dựng pháo đài của mình”- ông Quảng nói.

Bí thư nhấn mạnh, phải luôn sẵn sàng tinh thần sống chung với dịch để thực hiện quyết liệt các biện pháp. Nếu tình hình dịch phức tạp thì sẽ quay lại với nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó” như những ngày qua. Nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, TP sẽ mở dần các hoạt động.

Rút kinh nghiệm từ những lần trước, Đà Nẵng sẽ kiểm soát người ra khỏi nhà từ khu dân cư, hạn chế việc kiểm soát trên đường.

“Trên đường lực lượng chức năng tập trung vào công tác tuần tra, kiểm soát và chỉ kiểm tra xác suất, gắn với việc xử lý để hạn chế đám đông, tắc nghẽn trên các trục đường giao thông. Đây cũng là biện pháp mới của Đà Nẵng”- ông Quảng nói thêm. 

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh đánh giá sau ngày 5/9, khi mở một số hoạt động, người dân ra đường sẽ nhiều hơn sẽ gây khó cho công tác quản lý. Ông đề nghị các sở ngành, địa phương phải tích cực, chủ động phối hợp để triển khai các biện pháp mới đạt kết quả cao nhất.

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Từ khóa:   COVID-19 ca mắc mới kiểm soát dịch

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