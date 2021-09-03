Sóc Trăng và Cà Mau tổ chức năm học mới theo vùng: 'Vùng xanh' học trực tiếp, 'vùng đỏ' học trực tuyến

Thời gian tổ chức khai giảng năm học mới thống nhất chung cả tỉnh là vào lúc 7h ngày 10/9, diễn ra ngắn gọn, tiết kiệm, đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh.

Theo thông tin từ Dân Trí, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng cho biết, tùy theo diễn biến tình hình dịch Covid-19, các đơn vị trường học áp dụng và phân loại cấp độ nguy cơ để tổ chức khai giảng, dạy học cho phù hợp.

Với "vùng vàng" (có nguy cơ), cấp Tiểu học chỉ chọn học sinh lớp 4 và 5, cấp THCS chọn học sinh khối 8 và 9, cấp THPT chọn học sinh cả 3 khối 10, 11, 12. Quy mô không quá 50 học sinh.

Cụ thể, đối với "vùng xanh" (bình thường mới), ngày khai giảng ở cấp Tiểu học chọn học sinh khối 4 và 5, cấp THCS chọn học sinh khối 8 và 9, cấp THPT chọn học sinh cả 3 khối 10, 11, 12. Quy mô không quá 50% số học sinh của trường và không quá 200 em.

Còn các trường ở "vùng cam" (nguy cơ cao) và "vùng đỏ" (nguy cơ rất cao) không tổ chức khai giảng.

Ảnh minh họa: Internet

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, ngày 10/9, nhà trường tổ chức khai giảng bằng hình thức tuyên truyền "Ngày hội đến trường của bé" để nhân dân biết, không tập trung các cháu đến trường.

Từ ngày 11/9 đến 14/9, các trường ổn định, sắp xếp tổ chức lớp, tạo điều kiện cho học sinh đầu cấp làm quen với trường lớp, nhất là trẻ mầm non và học sinh lớp 1.

Tất cả các trường bắt đầu chương trình học từ ngày 15/9. Trong đó, trường ở "vùng xanh" tổ chức thực hiện chương trình học bằng hình thức trực tiếp. Các trường trong "vùng vàng" tổ chức chia lớp thành 2 nhóm luân phiên học trực tiếp, trực tuyến và các hình thức phù hợp khác.

Các trường trong "vùng cam", "vùng đỏ" không dạy trực tiếp mà tổ chức dạy học trực tuyến và các hình thức phù hợp khác.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng cũng yêu cầu, việc tổ chức dạy học gián tiếp đối với giáo dục mầm non, học sinh lớp 1, lớp 2 không dạy trực tuyến; đối với học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5 hạn chế dạy trực tuyến. Giáo viên chủ nhiệm chủ động kết nối với phụ huynh để phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tại nhà, hướng dẫn tự học và giao nhiệm vụ học tập cho học sinh tại nhà chủ yếu là môn Toán và Tiếng Việt.

Ảnh minh họa: Internet

Tại tỉnh Cà Mau, địa phương này thống nhất cho học sinh ở "vùng xanh" đến trường từ ngày 13/9. Riêng đối với giáo dục mầm non sẽ tạm dừng đến trường khi có thông báo mới.

Trước đó, Sở GD&ĐT có tờ trình về việc đề xuất thời gian và phương án tổ chức dạy và học năm học 2021 - 2022. Trong đó, ngày khai giảng sẽ là ngày 13/9 theo 2 hình thức gồm: "Vùng xanh" khai giảng trực tiếp dưới sân trường, thành phần rút gọn; "vùng vàng, cam, đỏ" khai giảng theo hình thức trực tuyến.

Theo kế hoạch của ngành giáo dục Cà Mau, từ ngày 5 - 11/9, các trường ổn định tổ chức trường, lớp học; hình thành các lớp học online và tổ chức tập huấn cho giáo viên, học sinh thực hành làm quen với cách học trên môi trường mạng.

Từ ngày 13/9, các trường phổ thông thuộc "vùng xanh" sẽ tổ chức dạy học theo hình thức trực tiếp trên lớp. Đối với "vùng vàng, cam, đỏ" tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến.

Đối với giáo dục mầm non, nhà trường có hình thức hướng dẫn phụ huynh dạy cho trẻ tại nhà bằng các chuyên đề, video qua phương tiện zalo, facebook...

Theo UBND tỉnh Cà Mau, hiện tỉnh có 2 địa phương trong nhóm "nguy cơ" là huyện Đầm Dơi và TP.Cà Mau, còn 7 huyện còn lại trong trạng thái "bình thường mới".