TP.HCM chính thức miễn 100% học phí kì 1 năm học 2021-2022 cho học sinh từ mầm non đến phổ thông công lập và ngoài công lập

Xã hội 03/09/2021 15:33

UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương xây dựng cơ chế miễn học phí 100% học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 đối với toàn bộ trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập trên địa bàn TP.HCM do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 3/9, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định về việc miễn học phí cho học sinh năm học 2021- 2022.

Cụ thể, trong văn bản khẩn của UBND gửi các sở, ban ngành trên địa bàn thành phố nêu rõ: "UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương xây dựng cơ chế hỗ trợ 100% học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với toàn bộ trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập trên địa bàn TP do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (trừ các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài)".

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Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, UBND TP giao Sở Giáo dục và đào tạo TP hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tạm thời chưa thực hiện việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho đến khi có hướng dẫn mới; vận động các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài giảm học phí cho trẻ mầm non và học sinh. 

Cũng theo văn bản, UBND TP giao Sở Giáo dục và đào tạo TP phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND TP trình HĐND TP dự thảo nghị quyết hành chính hỗ trợ 100% học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 theo đúng quy định pháp luật. 

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