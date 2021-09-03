Thuê xe cứu thương chở 3 người từ TP.HCM về Đà Nẵng, vượt chốt kiểm soát Covid-19

Một gia đình đã thuê xe cấp cứu từ TP.HCM chở về Đà Nẵng để trốn khai báo y tế và trốn cách ly.

Theo thông tin từ Thanh Niên, sáng 3/9, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) phối hợp Công an quận Liên Chiểu điều tra vụ xe cấp cứu chở 3 người về từ TP.HCM vượt chốt kiểm soát Covid-19 tại Hòa Nhơn để vào thành phố, không khai báo y tế, trốn cách ly.

Trước đó, chiều 1/9, Tổ phòng chống Covid-19 cộng đồng tổ dân phố số 8 Mỹ Đa Tây 3 (phường Khuê Mỹ) phát hiện xe cấp cứu chở 3 người dân từ phường Đa Kao (quận 1, TP.HCM) về nhà người thân ở đường Doãn Uẩn (phường Khuê Mỹ) nhưng không khai báo y tế tại các chốt kiểm soát và trung tâm y tế địa phương.

Nhận tin báo từ tổ phòng chống dịch Covid-19 cộng đồng, UBND quận Ngũ Hành Sơn cho lực lượng chức năng thử test nhanh Covid-19 với 3 người trên, kết quả cả 3 âm tính, trong số này, có bà H.T.L. bị ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Gia đình này khai nhận, đã thuê xe cấp cứu từ TP.HCM chở về Đà Nẵng, để trốn khai báo y tế và cách ly. Xe dừng ở Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) để 3 người sang xe cấp cứu BS 43B - 055.43 của Công ty TNHH Home Care Tuấn Hoàng (23 Hoàng Trung Thông, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) rồi vượt chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại trạm Hòa Nhơn gần đó.

Sau đó, xe cấp cứu của Công ty TNHH Home Care Tuấn Hoàng đưa mọi người về nhà con trai bà L. tại đường Doãn Uẩn.

Hiện UBND quận Ngũ Hành Sơn đã đưa 2 người vào khu cách ly tập trung tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, 1 trường hợp cách ly tập trung tại khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh, đại học Đà Nẵng. 4 người tiếp xúc với 3 trường hợp trên cũng được yêu cầu cách ly, theo dõi tại nhà.

Hiện, Công an quận Ngũ Hành Sơn đang phối hợp Công an quận Liên Chiểu làm rõ vụ sang xe cấp cứu để chở người vượt chốt kiểm soát, không khai báo y tế, trốn cách ly này.

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