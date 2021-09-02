Sau 21 ngày cách ly tập trung xét nhiệm âm tính, người đàn ông ở Hà Tĩnh cách ly tại nhà phát hiện mắc COVID-19

Xã hội 02/09/2021 21:57

Sau 21 ngày cách ly tập trung và xét nhiệm âm tính, anh T.VH. được về cách ly tại nhà thêm 14 ngày. Tiếp đó xét nghiệm bằng RT-PCR anh H. và hai người trong gia đình dương tính với COVID-19.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, tối 2/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn Hà Tĩnh có thêm 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trong đó có 3 ca phát hiện trong cộng đồng là 3 người trong một gia đình ở xã Cẩm Sơn (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) gồm anh T.V.H. (42 tuổi), chị Đ.T.H.Y. (37 tuổi) và em T.T.H.V. (10 tuổi).

Qua điều tra dịch tễ cho thấy, ngày 7/8, anh H. đi từ TP.HCM về Hà Tĩnh trên chuyến bay QH9206 (từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Vinh, Nghệ An).

Ngay khi xuống sân bay Vinh, anh H. cùng những người trên chuyến bay được chở về Hà Tĩnh, đưa đến cách ly tập trung tại khu cách ly ký túc xá Mitraco (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Sau 21 ngày cách ly tập trung và xét nhiệm âm tính, anh H. được về cách ly tại nhà thêm 14 ngày (từ ngày 26/8).

Hôm qua (1/9), cán bộ y tế địa phương đến nhà anh H. lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh xét nghiệm bằng RT-PCR (mẫu gộp). Đến hôm nay, kết quả xét nghiệm anh H. và hai người trong gia đình dương tính với COVID-19.

COVID-19 1
Ảnh minh họa: TTXVN

Sáng 2/9 BS Nguyễn Tuấn- Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh- Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh cùng lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại xã Cẩm Sơn để chỉ đạo chính quyền địa phương triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Hà Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên đã ký quyết định thực hiện cách ly xã hội toàn bộ xã Cẩm Sơn (gồm 1.450 hộ, 4.215 nhân khẩu) theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chỉnh phủ để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch. Thời gian cách ly xã hội xã Cẩm Sơn từ 12 giờ trưa 2/9.

Tại Hà Tĩnh, ngoài ba ca nêu trên, anh L.N.H. (30 tuổi, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh)- là F1 của BN 410830, dương tính. Anh L.N.H. tự đi về từ TP.HCM về quê và đang được cách ly tại Trường mầm non xã Tùng Lộc. Hiện các bệnh nhân đã đưa đi đi điều trị, cách ly.

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