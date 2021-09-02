Biết bố ruột không đủ điều kiện về y tế để vào địa bàn TP. Hải Phòng, đối tượng đã bảo bố mình chui vào thùng phuy đặt trên xe tải hòng qua mặt lực lượng chức năng để thông chốt kiểm dịch Covid-19 trên quốc lộ 5.

Theo thông tin từ Người Lao Động, vào lúc 22h35 ngày 1/9, tại chốt kiểm soát Covid-19 số 1 ở ga Dụ Nghĩa trên tuyến quốc lộ 5, thuộc huyện An Dương, TP.Hải Phòng, tài xế Nguyễn Xuân Hưởng (SN 1992, trú tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), điều khiển xe tải BKS 89C - 240.91, chuyên chở hàng hải sản, thủ tục khai báo y tế và đủ điều kiện để vào TP. Hải Phòng.

Sau khi được thông xe, tài xế Hưởng tiếp tục điều khiển xe đi vào nội thành Hải Phòng thì bị tổ kiểm soát an toàn giao thông của Trạm Cảnh sát giao thông An Hưng, thuộc Phòng CSGT Bộ - Sắt Công an TP. Hải Phòng chặn lại do nghi ngờ hoạt động vận chuyển.

Quá trình kiểm tra, lực lượng CSGT đã phát hiện 1 người đàn ông đang trốn trong chiếc thùng phuy trên xe.

Lực lượng tại chốt phát hiện người đàn ông trốn trong thùng phuy trên xe - Ảnh: Người Lao Động

Ngay sau đó, tổ công tác áp giải chiếc xe 89C-240.91 quay trở lại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 1 để kiểm tra, làm rõ. Tại đây, lực lượng chức năng đã làm rõ người đàn ông trốn trong thùng phuy là Nguyễn Văn Huynh (SN 1970), là bố đẻ của tài xế Nguyễn Văn Hưởng.

Theo khai nhận của tài xế Nguyễn Xuân Hưởng, chiếc xe chở hàng từ Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) đến chợ Nam Hải (quận Hải An, TP. Hải Phòng), biết bố mình không đủ điều kiện về y tế để vào địa bàn TP. Hải Phòng, Hưởng đã bảo bố mình chui vào thùng phuy đặt trên xe tải hòng qua mặt lực lượng chức năng để thông chốt kiểm dịch Covid-19 trên quốc lộ 5.

Sau khi lập biên bản, đại diện chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 1 trên tuyến quốc lộ 5 bàn giao vụ việc cho Công an xã Đại Bản (huyện An Dương) để xử lý theo quy định.

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