Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hỗ trợ gần 1.000 xe điện để bộ đội “tiếp sức” bà con vùng dịch TPHCM

Xã hội 02/09/2021 20:20

Mới đây, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã trao tặng cho lực lượng vũ trang và Ban Chỉ huy quân sự các quận huyện tại TP.HCM gần 1.000 xe điện Vinfast Ludo để phục vụ cho quá trình làm nhiệm vụ hỗ trợ bà con vùng dịch.

Dẫn tin từ Người đưa tin, mới đây, VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã trao tặng cho lực lượng vũ trang và Ban Chỉ huy quân sự các quận huyện tại TP.HCM gần 1.000 xe điện Vinfast Ludo.

Cụ thể, mỗi phường sẽ được hỗ trợ 3 xe đạp điện, sạc sẵn đầy pin và hoàn tất thủ tục giấy tờ để vận hành trên đường. Ngoài ra VinFast còn trang bị thêm tủ sạc dự phòng sẽ hỗ trợ việc sạc pin khẩn cấp khi cần thiết.

Pham Nhat Vuong 1
Lực lượng quân đội nhận xe - Ảnh: Người Đưa Tin

Toàn bộ số xe này sẽ góp phần vào nhiệm vụ trực chốt, phân phát nhu yếu phẩm, giúp cho các chú bộ đội đỡ cực hơn và làm nhiệm vụ hỗ trợ bà con tốt hơn. Theo ông Phạm Nhật Vượng, đây là loại xe được thiết kế chống nước rất hiện đại, giúp cho việc phun xịt khử khuẩn xe an tâm.

Trước đó, chủ tịch VinFast đã không ít lần quyên góp những số tiền lớn để góp một phần công sức hỗ trợ cả nước chống dịch. Hiện tại, VinGroup là một trong những tập đoàn đóng góp nhiều nhất về công sức và tiền của để giúp xã hội chống dịch. Hành động của vị tỷ phú này đã nhận được vô số sự tán thưởng từ dư luận.

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