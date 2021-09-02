TP.HCM: Phát hiện 64 shipper dương tính COVID-19 thông qua test nhanh

Xã hội 02/09/2021 18:33

Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam cho biết từ 30/8 đến nay, các trạm y tế lưu động đã xét nghiệm nhanh mẫu gộp 3 cho các shipper mỗi sáng. Trong 4 ngày, ngành y tế đã xét nghiệm 6.731 mẫu và phát hiện 64 ca dương tính COVID-19.

Theo thông tin từ Zing News, chiều 2/9, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam cho biết từ 30/8 đến nay, các trạm y tế lưu động đã xét nghiệm nhanh mẫu gộp 3 cho các shipper mỗi sáng. Trong 4 ngày, ngành y tế đã xét nghiệm 6.731 mẫu và phát hiện 64 ca dương tính. 

Cụ thể, trong ngày 30-31/8, phát hiện 7 ca mắc, ngày 1/9 là 27 trường hợp và 2/9 là 30 ca mắc COVID-19.

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Ảnh minh họa: Internet

Từ 23/8 đến hết 6/9, TP.HCM thực hiện tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 11, tiếp tục kiểm soát việc di chuyển của người dân (khung giờ, đối tượng được di chuyển...); người dân "ai ở đâu ở đó", tổ công tác đặc biệt tại từng địa phương "đi chợ hộ" cho tất cả người dân.

Từ 30/8, shipper được hoạt động trở lại trên toàn thành phố, chỉ được di chuyển nội quận và phải xét nghiệm 1 ngày/lần (với vùng đỏ) hoặc 2 ngày/lần (với các vùng còn lại).

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Từ khóa:   COVID-19 shipper mắc COVID-19 xét nghiệm nhanh

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