Bà Rịa - Vũng Tàu điều chỉnh thời gian học chính thức của học sinh tiểu học và giáo dục thường xuyên trong năm học 2021-2022

Xã hội 02/09/2021 15:59

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT về việc điều chỉnh thời gian học chính thức của học sinh tiểu học và giáo dục thường xuyên trong năm học 2021-2022.

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 2/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu đã đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT về việc điều chỉnh thời gian học chính thức của học sinh tiểu học và giáo dục thường xuyên trong năm học 2021-2022.

Cụ thể, thời gian bắt đầu thực học của học sinh tiểu học và giáo dục thường xuyên là ngày 20/9 thay cho ngày 6/9 như dự kiến.

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Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD&ĐT đã có văn bản đề xuất điều chỉnh thời gian học chính thức của học sinh tiểu học và giáo dục thường xuyên. Lý do là giáo dục tỉnh đã chủ động chuẩn bị các điều kiện để tổ chức dạy học trực tuyến. Tuy nhiên, đến nay, số lượng học sinh tiểu học thiếu thiết bị học trực tuyến còn khá nhiều, khoảng 11.230 em (chiếm 9,72%).

Bên cạnh đó, một số phụ huynh chưa sẵn sàng phối hợp cùng giáo viên hỗ trợ cho học sinh trong quá trình học trực tuyến tại nhà. Riêng hệ giáo dục thường xuyên vẫn còn thời gian tuyển sinh theo quy chế. Vì lý do đó, Sở đã đề xuất tỉnh lùi thời gian thực học để có sự chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới.

Còn các bậc học THCS, THPT vẫn học trực tuyến theo đúng kế hoạch, bắt đầu từ ngày 6/9. Riêng giáo dục mầm non không tổ chức dạy học trực tuyến, mà nhà trường gửi video hỗ trợ phụ huynh giáo dục, chăm sóc trẻ tại nhà.

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Từ khóa:   thời gian học chính thức Covid-19 học trực tuyến

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