Cô gái gây sốc bởi cách chống dịch lạ đời: Lấy máy sấy tóc sấy thẳng vào cổ họng để diệt virus

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ dùng máy sấy tóc thổi vào miệng để diệt virus trong cổ họng khiến nhiều người tá hỏa.

Khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và căng thẳng, mới đây Bộ Y tế tiếp tục công bố "thông điệp 5T" gồm Tuân thủ nghiêm 5K - Thực phẩm đủ tại nhà - Thầy thuốc đến tận gia - Test COVID tất cả - Tiêm chủng tại phường/xã. Bên cạnh đó, mỗi người dân cũng ý thức giữ gìn và bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Tuy nhiên cũng do tâm lý lo lắng về dịch bệnh, nhiều người đã truyền tai nhau những phương pháp phòng dịch rất phi lý, thậm chí có thể gây hại cho bản thân.

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ dùng máy sấy tóc thổi vào miệng để diệt virus trong cổ họng khiến nhiều người tá hỏa.

Người phụ nữ dùng máy sấy thổi hơi nóng vào cổ họng - Ảnh cắt từ clip

Chủ nhân bài đăng có lẽ là người thân trong gia đình của người phụ nữ này, khi đăng đoạn video, người này cũng bất ngờ trước cách làm "dị thường" là viết kèm: "Trời ơi, ai chỉ bà chị tôi lấy máy sấy diệt virus thế này nữa không biết", kèm theo đó là icon biểu cảm mặt vừa khóc vừa cười.

Ngay khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người đã không khỏi bất ngờ bởi hành động này. Cư dân mạng cho rằng cách làm này vô cùng phản khoa học, vì trên thực tế, theo chỉ dẫn của các chuyên gia y tế, nếu muốn phòng ngừa, bảo vệ họng khỏi các virus xâm nhập, bạn nên súc miệng bằng nước muối hoặc các loại dung dịch y tế có bán ở ngoài các hiệu thuốc với liều lượng phù hợp. Còn đối với cách làm như bà chị trong clip này chẳng những không diệt được virus mà còn gây hại cho cơ thể, "tiền mất, tật mang".

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-gay-soc-boi-cach-chong-dich-la-doi-lay-may-say-toc-say-thang-vao-co-hong-de-diet-virus-421985.html