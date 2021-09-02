'Anh đại' áo kẻ không đeo khẩu trang vẫn ngang nhiên ra đường, đứng chống nạnh phì phèo điếu thuốc đầy thách thức

Nam thanh niên ra ngoài đường không đeo khẩu trang nên bị lực lượng chức năng giữ lại kiểm tra và phạt hành chính nhưng anh ta lại tỏ thái độ chống đối, ngang nhiên cự cãi rất gay gắt.

Trong thời điểm nhiều địa phương giãn cách xã hội, người dân đều thực hiện nghiêm túc và hạn chế ra ngoài để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, vẫn có một số đối tượng ngoan cố, bất chấp ra đường với hàng loạt những lý do "trên trời, dưới đất" khiến cư dân mạng bức xúc và phẫn nộ.

Mới đây, trên MXH xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên ra ngoài không lý do vào thời điểm giãn cách, lại còn thách thức lực lượng chức năng.

Cụ thể, thanh niên này đi ra ngoài đường không đeo khẩu trang nên bị lực lượng chức năng giữ lại kiểm tra và phạt hành chính nhưng anh ta lại tỏ thái độ chống đối, ngang nhiên cự cãi rất gay gắt.

Người này thản nhiên chống nạnh, thách thức cán bộ công an - Ảnh cắt từ clip

Khi thấy 2 chiến sĩ cơ động và 1 chiến sĩ công an yêu cầu kiểm tra giấy tờ, anh ta không những không xuất trình mà còn ngang nhiên đi tiếp, phớt lờ lời của lực lượng chức năng. Sau đó, người này dừng lại ở trạm dừng đỗ xe buýt, đứng "hóng mát" như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi thấy chiến sĩ công an liền hỏi: "Sao giấy tờ không có, khẩu trang không đeo?".

Lúc này, hắn ta không thèm trả lời mà thản nhiên lấy bật lửa, châm điếu thuốc hút đầy thách thức ngay trước mặt CSCĐ và công an. Sau đó, chiến sĩ cơ động đã nhân lúc đối tượng hút thuốc để tiến đến đằng sau và quật ngã người đàn ông này ra đất, sau đó đưa người này về trụ sở làm việc.

Một CSCĐ đã tiến đến từ phía sau và khống chế nam thanh niên - Ảnh cắt từ clip

Ngay khi đoạn clip được đăng tải, cư dân mạng đã vô cùng bức xúc trước thái độ ngang nhiên, coi thường các quy định phòng chống dịch bệnh của thanh niên này. Nhiều người còn đề xuất xử lý thật nghiêm để không còn trường hợp nào tái diễn.

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